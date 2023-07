En FUERTE VIDEO exhiben a agentes de la Policía: Propinan brutal golpiza a detenido en Hidalgo

Comparta este artículo

Hidalgo, México.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que exhiben a agentes de la Policía Local de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, abusando de su poder: golpearon a un detenido, a rodillazos, a cachetadas y hasta con azotes. A la fecha de publicación de esta nota, el alcalde de la región, el priista Edgar Josué Moreno Gayosso no ha emitido un comentario sobre este polémico material.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos empezaron a difundirse la mañana de este jueves 27 de julio del 2023. En el material audiovisual, el cual fue captado en la calle de Asarredos del municipio de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, se ve cómo un grupo de oficiales de la Policía Municipal hacen uso excesivo de la fuerza, además de agresiones, en contra de una persona que presuntamente habría sido detenido por una falta administrativa.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Policías de Hidalgo agreden a un civil. Foto: Captura de pantalla

En el clip se puede apreciar cómo dos efectivos de la Policía en pie y a otro más a bordo de una motocicleta; este último no interviene. En tanto, uno de los agentes propina rodillazos a un civil, mientras su compañero le da varias cachetadas y azota su cabeza contra la pared en la que estaba siendo sometido. Luego de esto, los policías suben al detenido a una patrulla de Seguridad Pública Municipal.

Sin embargo, los golpes no terminan, pues antes de arrancar la patrulla de la Policía Municipal, el sujeto tendido en la batea da una patada a la cajuela, lo que provoca que uno de los elementos le dé otro golpe en las costillas al ya afectado detenido. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre los oficiales ni del civil que fue agredido. No se presentó un informe se salud de la víctima, el cual se tendría que tomar al momento de llegar a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Por otra parte, el alcalde priista Edgar Josué Moreno Gayosso, quien administra esa región de Hidalgo, no ha fijado una postura sobre los hechos, ni ha informado si los elementos involucrados ya están siendo investigados, o bien, si serán suspendidos o separados del cargo por el abuso de autoridad en que se involucraron.

Fuente: Tribuna