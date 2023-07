Tras avance lento de la avenida Serdán, se ‘desploma’ venta de comerciantes del Centro de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Ante la lluvia registrada la madrugada de este viernes, vino a retrasar aún más la obra de la avenida Serdán, manteniendo las afectaciones a los comercios del Centro.

Los trabajos avanzan lento por parte de la constructora desde febrero y las bajas ventas en los comerciantes se ‘desploman’ entre el 60 y 70 porciento, sufriendo pérdidas económicas alarmantes en más de 4 meses.

“No se ve avance”

Cristina Ruiz, comerciante del primer cuadro del Centro desde hace más de una década señaló la poca empatía de las autoridades con los vendedores, al ser notoria el diseño de las rutas del proyecto, pues todos los accesos al centro histórico se encuentran bloqueados por la obra.

En tono molesta citó “nos está impactando bastante porque está muy lento todo, no vemos que avance, en la calle 20 y avenida Serdán, hace mucho que está así, me supongo que la gente no quiere venir al Centro por lo difícil que es el acceso”.

Ana Karen Armenta, también vendedora ambulante narró entre la angustia y desesperación por las bajas ventas, donde al caer la tarde intentan darse ánimos de mejorar sus ventas.

La verdad si va bien lento todo, la verdad pues más que lento nos ha afectado mucho la venta y pues no se ve avance, y en general nos afecta esa situación”, agregó.

La mayoría de los vendedores del primer cuadro del Centro, expusieron que el impacto negativo ha sido del 60 por menos en sus ventas, comparadas a días previos de que iniciaran los trabajos de reparación.

En su pasada visita al Puerto, Omar del Valle, titular de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) dio a conocer que la obra lleva un avance del 30 porciento y el retraso se debe a los mantos freáticos que existen en la avenida Serdán.

Fuente: Tribuna