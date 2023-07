¡Justicia! Sujeto asfixia a su perrito con la correa en la Ciudad de México; policías lo detienen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los casos de maltrato animal cada día son más frecuentes en la Ciudad de México y sus alrededores, todo comenzó con el asesinato de un perrito en Tecámac, el cual fue arrojado al aceite, o el perrito golpeado por su dueño en calles de la alcaldía Benito Juárez, fue precisamente en este lugar donde las autoridades de la capital detuvieron a otro hombre por agredir a su propia mascota.

De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, tras atender una denuncia ciudadana, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), detuvieron a un sujeto que posiblemente asfixiaba a un perro con una correa, en calles de la alcaldía Benito Juárez. Sin duda, otro caso de maltrato en contra de un ser que no se puede defender, por lo que procedieron con la detención.

Los hechos se registraron mientras los efectivos capitalinos, adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), realizaban patrullajes de seguridad y prevención, fueron requeridos por una mujer de 51 años de edad en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle La Coruña, de la colonia Viaducto Piedad, quien les informó que cerca del lugar vio a un sujeto que maltrataba a un can, pues lo suspendía al aire con una correa.

Maltrato animal en la CDMX, foto: Especial

Ante lo anterior, los uniformados de la PBI se dirigieron al punto referido por el denunciante y contactaron al hombre de 29 años de edad, quien sujetaba al lomito criollo de talla mediana color café, mismo que a simple vista no mostraba lesiones, sin embargo, estaba muy nervioso y evasivo; y, al cuestionar a la persona de su proceder en contra del animalito, no supo qué responder, por lo que causó más sospechas en los uniformados.

Por lo anterior, detuvieron al hombre a quien le informaron sus derechos constitucionales y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Cabe señalar que por el delito de Maltrato Animal, en la Ciudad de México una persona puede ser castigada con hasta seis años de prisión y una multa de miles de pesos en contra del agresor.

En tanto, los efectivos alimentaron e hidrataron al perrito, después lo trasladaron a un refugio, donde los veterinarios le brindarán la atención médica pertinente y lo mantendrán en observación y resguardo, mientras se define la situación legal del dueño. Sin duda, el pequeño perrito ahora necesita un hogar donde no sea víctima de maltrato por parte de sus dueños.

Fuente: Tribuna