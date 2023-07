Pensión del Bienestar: Abuelito de 76 años fallece tras infarto fulminante en la fila del banco

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- No cabe duda que la Pensión del Bienestar es un gran apoyo para los adultos mayores. Sin embargo, la logística no es la mejor y prueba de ello fue lo sucedido en Zapopan, Jalisco, donde se reportó la muerte de un abuelito, quien esperaba en la fila para recibir su Tarjeta del Bienestar. Sin embargo, su cuerpo no resistió el esfuerzo de estar parado en el lugar y se desplomó, poco después llegaron las unidades de emergencia.

Los hechos se registraron en la colonia Santa Margarita, del municipio de Zapopan, Jalisco, donde una persona de la tercera edad perdió la vida cuando esperaba su tarjeta del Banco del Bienestar. De acuerdo con los informes oficiales de las autoridades, el fallecimiento de esta persona fue alrededor de las 13:30 horas del pasado viernes 28 de julio, pues fue el momento en que se recibió la llamada de emergencia por lo sucedido.

Asimismo, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan fue alertada por elementos que se encontraban en el cruce Santa Matilde y Santa Laura en la unidad deportiva donde se entregaban los apoyos. De acuerdo con medios locales, el fallecimiento fue reportado por los servidores públicos en el sitio, quienes aseguraron que el abuelito se había desmayado y necesitaba apoyo médico. Sin embargo, no se imaginaron que había muerto.

Abuelito fallece en fila para Pensión del Bienestar, foto: Especial

Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios Médicos Municipales, quienes al llegar al sitio de inmediato atendieron al hombre, pero confirmaron que el hombre no tenía signos vitales y ya había muerto a sus 76 años. De acuerdo con lo informado por los médicos, la muerte habría sido causa de un paro cardiaco fulminante. Sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia de Jalisco la que informe sobre las investigaciones.

En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida. El objetivo de la Pensión del Bienestar es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

El programa atiende a todos los adultos mayores de 65 años de todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas. La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de Cuatro mil pesos cada dos meses.

Fuente: Tribuna