Naucalpan, Estado de México.- Esta madrugada una tragedia se registró en la colonia El Molinito, considerada, no solo como una de las más peligrosas del municipio de Naucalpan, sino que de todo el Estado de México. Sin embargo, ahora la delincuencia no fue la protagonista de este fatídico hecho, sino que dos motociclistas que perdieron la vida tras caer de las alturas del puente vehicular de la zona. Las imágenes se hicieron virales.

La historia la compartió el periodista Isidro Corro en su cuenta de Twitter y señaló que los dos motociclistas murieron durante la madrugada de este lunes 31 de julio cuando circulaban por el Distribuidor Vial El Molinito, momento en que el conductor de la unidad perdió el control y se derraparon en las alturas, pero no se estrellaron contra el muro de contención, sino que cayeron de una altura de aproximadamente 20 metros.

De acuerdo con el comunicador, se trata de dos hermanos, identificados como Miguel Ángel y Enrique Medina Flores, de 27 y 30 años respectivamente, quienes circulaban por este puente vehicular cuando sufrieron el fuerte accidente. Sin embargo, el reportero no dio detalles sobre las causas del accidente, pues los factores son muchos, desde el exceso de velocidad, hasta el pavimento mojado por las lluvias que han azotado la zona.

Accidente en El Molinito, foto. Especial

Los cuerpos de ambos hombres terminaron en la esquina de la avenida Centenario con Río Hondo, justo debajo del puente vehicular, esto lo presenciaron los comerciantes de la zona, sobre todo, el dueño de la farmacia 24 horas, tras el hecho, los locatarios llamaron a los servicios de emergencia del municipio de Naucalpan, quienes arribaron después de unos minutos, llegó una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron la muerte de las dos víctimas.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Policía de Naucalpan, quienes protegieron el cuerpo y se mantuvieron en el sitio de los hechos hasta la llegada del personal de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE), quienes, después de terminar con las diligencias correspondientes, procedieron con el levantamiento de los dos cuerpos, los cuales trasladaron al Ministerio Público.

Hasta el momento, no se sabe si los familiares de estos dos hermanos ya acudieron a reclamar los cuerpos, en caso de no hacerlo, pasarán a una fosa común. Cabe señalar que el trágico accidente no provocó fuertes afectaciones debido a la hora en que sucedió, ahora, las actividades se realizan de manera cotidiana, tanto en el mercado de la zona, como en los locales aledaños.

