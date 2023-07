FUERTE VIDEO: Balean a activista de Apatzingán mientras transmitía en vivo para criticar inseguridad

Comparta este artículo

Apatzingán, Michoacán.- El estado de Michoacán sigue siendo tendencia en temas de inseguridad luego de que la semana pasada muriera Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas quien perdió la vida tras ser emboscado y atacado con fusiles Barrett. En esta ocasión el código rojo se encendió en Apatzingán, lugar donde un activista fue atacado a balazos luego de hacer una transmisión en vivo para quejarse de la inseguridad que existe en la zona.

La víctima fue identificada como Julio César Acosta Grajea, quien es administrador de una página de denuncias llamada 'Resistencia Civil Pacífica Apatzingán'. Desafortunadamente mientras el joven alzaba la voz por la terrible situación que se vive en la conocida Tierra Caliente, sujetos llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Momentos antes de terminar herido, el activista reveló que presuntos criminales ya habían atentado contra su vida.

Julio César se paró en una calle y comenzó a transmitir con su celular mientras platicaba que días atrás lo habían intentado 'levantar', pero por fortuna pudo escapar de sus agresores: "El 27 de junio pasado, fui víctima de un posible atentado; de un posible levantón. Ahí a mi casa llegaron unas camionetas, con la intensión de privarme de mi libertad. Gracias a Dios no pudieron, porque fui más inteligente que ellos".

Asimismo, dijo que no era una persona de problemas y responsabilizó al presidente municipal de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero y a Jesús Rangel, director de Seguridad Pública, si algo le llegara a pasar. Desafortunadamente a solo unos minutos de hacer esta denuncia vía redes sociales, Acosta Grajea fue víctima de un brutal ataque armado quedando con heridas por arma de fuego en el rostro, cuello y una pierna.

Pese a que se encontraba perdiendo mucha sangre, el activista retomó la transmisión en vivo y se grabó mientras llegaba a pedir auxilio a un hospital: "Pasó lo que tenía que pasar. Put... madre, me pegaron. ¡Ayúdenme; ayúdenme! Mi gente, aquí estoy", dijo mientras señalaba al gobierno y pedía protección para su familia: "Perdónenme. A mi familia no la dejen sola, por favor. Cuiden a mi familia; a mis hijos los amo mucho, los adoro". Las autoridades michoacanas no han respondido a las declaraciones de Julio César, quien fue reportado en estado grave.

A solo unas cuadras del lugar del ataque, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se encontraba en una reunión con otros funcionarios. El mandatario estatal de hecho usó sus redes sociales para presumir que estaba caminando por las calles de Apatzingán y mostró un video llegando a una conocida taquería de la zona, donde asegura sirven "los mejores tacos al pastor" de todo Michoacán, desatando un sinfín de críticas.

Fuente: Tribuna