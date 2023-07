Reportan tiroteo en Ciudad Obregón, Sonora: Policía activa Código Rojo y despliega operativo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Luis Echeverría, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que la noche del pasado miércoles 5 de julio se reportara un tiroteo en la vía pública. Presuntamente, un grupo de sicarios lanzaron balazos contra una vivienda, lo que provocó pánico entre la población local y provocó que se activara el Código Rojo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 5 de julio del 2023, alrededor de las 20:50 horas, tiempo local, en la Privada 16, de la colonia Luis Echeverría, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos del sector escucharon múltiples balazos, y pensaron que hombres armados habían atacado una vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

De inmediato, las autoridades activaron el Código Rojo. En un operativo rumbo al lugar de los hechos, participaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También se hicieron presentes elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), no obstante, no se ubicó ni la vivienda tiroteada ni indicios balísticos en la escena.

Los efectivos realizaron un recorrido de prevención y vigilancia en la zona, además de que entrevistaron a vecinos del sector sobre los hechos violentos, no obstante, no lograron obtener más información sobre lo ocurrido. Debido a que este tiroteo no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue requerido el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Balacera en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a las autoridades

En otros hechos violentos, la noche del mismo miércoles 5 de julio se reportó una agresión armada en las calles de Torrance y Alhambra, en la colonia Santa Fe, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la balacera ocurrió alrededor de las 21:40 horas, tiempo local, cuando un comando armado llegó a la dirección referida y, sin mediar palabra con vecinos o presentes, comenzó a lanzar balazos contra una vivienda en repetidas ocasiones. Aquí puedes leer toda la información.

