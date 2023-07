Sicarios desatan balacera en plena vía pública de Ciudad Obregón, Sonora: Autoridades investigan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado miércoles 5 de julio, en inmediaciones de la colonia Santa Fe, en la cabecera municipal de Cajeme, estado de Sonora, luego de que sicarios desataran una fuerte balacera. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. Las autoridades locales señalaron que ya abrieron una carpeta de investigación por estos hechos violentos.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se desató la noche del pasado miércoles 5 de julio del 2023, alrededor de las 21:40 horas, tiempo local, en plenas calles de Torrance y Alhambra, en la colonia Santa Fe, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un comando armado llegó a la dirección referida y que sin mediar palabra con vecinos o presentes, comenzó a lanzar balazos contra una vivienda en repetidas ocasiones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temieron por sus vidas dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También arribaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes resguardaron la zona.

Al revisar, se percataron de que una vivienda, la cual estaba vacía, recibió varios impactos de arma de fuego, por lo que el perímetro quedó acordonado. Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para la realización de las diligencias correspondientes.

Información extraoficial apuntó que el inmueble es habitado por un sujeto identificado como Guadalupe Anselmo A. P., quien no fue encontrado en el lugar. Supuestamente, este individuo estaría relacionado con actividades ilícitas relacionadas con la venta de narcóticos, no obstante, no se ha especificado si cuenta con una denuncia formal ante el Ministerio Público del Fuero Común. Las autoridades de Cajeme ya indagan este hecho violento.

Fuente: Tribuna