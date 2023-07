Siniestro al interior de vivienda en Ciudad Obregón moviliza al cuerpo de Bomberos de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Constitución, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de se reportara un siniestro: una vivienda comenzó a arder en llamas cuando sus integrantes estaban dentro. Por fortuna, lograron salir del inmueble y ponerse a salvo, no obstante, se reportaron severos daños materiales en la casa.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades de Cajeme, el incendio ocurrió la mañana del pasado jueves 7 de julio del 2023, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, en una vivienda que se ubica en la calle José María Iglesias, entre las vialidades de Donato Guerra y Michoacán, en la colonia Constitución de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que los habitantes de la casa dejaron sobre un sillón un microondas, el cual provocó un corto circuito.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades de Cajeme se movilizaron por un siniestro. Foto: Ilustrativa

El sillón comenzó a arder en llamas, lo que causó pánico entre las personas que vivían en la casa; éstas salieron a la brevedad y pidieron apoyo a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad e movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes llegaron al lugar a bordo de dos máquinas extintoras para sofocar el fuego.

El incendio se propagó por la sala y el interior de la vivienda, por lo que los Bomberos tardaron varios minutos en sofocar el siniestro. Una vez que el fuego fue apagado y la zona controlada, iniciaron las investigaciones para saber cuáles fueron las causas del accidente: se reveló lo detallado en líneas anteriores, que un microondas lo provocó. Más tarde, agentes de la Policía Municipal de Cajeme tomaron nota del incidente y realizaron un Informe Policial Homologado.

Debido a que este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue requerido el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, debido a que no hubo causas criminales, no se presentó ninguna clase de denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Se recomienda a los habitantes de Cajeme tomar precauciones.

Fuente: Tribuna