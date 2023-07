Alerta en el periodismo: Reportan a 2 comunicadores desaparecidos en Nayarit; esto se sabe

Comparta este artículo

Tepic, Nayarit.- Desde hace varias horas, las redes sociales se han llenado con fotos de dos periodistas quienes hasta este momento, se encuentran en calidad de desaparecidos y por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit ya emitió volantes de búsqueda con el fin de pedir a la ciudadanía proporcionar datos que lleven a dar con su paradero en caso de ser vistos. Los comunicadores son identificados como Jonathan Lora Ramírez y Luis Martín Sánchez Íñiguez.

En el caso de Luis Martín Sánchez Íñiguez, se sabe que se trata de un corresponsal del rotativo La Jornada de quien no se sabe nada desde el pasado miércoles 5 de julio. Hasta ahora se presume que le comunicador de 59 años de edad, fue sustraído de su domicilio particular ubicado en la comunidad de El Armadillo, perteneciente al municipio de Xalisco. Como señas particulares, se advierte que el periodista tiene dos cicatrice en el pecho, una del lado izquierdo y la otra pelado contrario.

Se sabe que su desaparición fue reportada el pasado viernes 7 de julio ante las autoridades competentes quienes difundieron la imagen. Desafortunadamente se desconoce qué ropa usaba al momento del presunto plagio. Familiares aseguraron que en su domicilio, no se halló la computadora, el disco duro externo y su teléfono celular por lo que se presume, fue atacado por sujetos desconocidos. La esposa del antes mencionado, Cecilia 'N', informó que el día de los hechos, la familia estaba en el municipio de Acaponeta pero él regresó solo a Tepic argumentando tener asuntos pendientes relacionados con su carrera profesional.

Las autoridades tienen conocimiento que la familia se comunicó co el periodista ese mismo día al rededor del las 20:43 horas, tiempo en que éste les notifique no baja luz en el domicilio. Al no saber nada de él acudieron en su búsqueda pero no tuvieron suerte. Tras el plagio, se presume que una persona estuvo tratando de comunicar a la familia a través de un número desconocido e incluso les indicaron que había "algo importante con relación a su padre", pro hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha sabido más la respecto.

Luis Martín Sánchez Íñiguez, periodista desaparecido.

A horas de la desaparición de Sánchez Íñiguez, la Fiscalía del Estado también lanzó información referente a la desaparición del periodista Jonathan Lora Ramírez de 38 años de edad y quien se presume como colaborador de diversos medios locales. El antes mencionado fue visto por última vez en la misma comunidad de la cual despareció Luis Martín Sánchez Íñiguez, es decir, en El Armadillo, del municipio de Xalisco. Al igual que en el caso anterior, el periodista también fue sustraído de su domicilio pero la diferencia es que estaba en compañía de sus hijos.

Lora Ramírez vestía al momento de los hechos una playera en color negro y un short del mismo color. Como señas particulares se sabe que tiene un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de San Judas Tadeo y del otro lado la imagen de Cristo. Familiares de ambos periodistas, así como miembros del gremio en el país, han exigido a las autoridades dar con su ubicación para que regresen con vida, al tiempo que también e ha pedido al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, tomar en cuneta la actividad de los dos desaparecidos pues se presume, pueden ser atentados en contra de la libertad de expresión, al tiempo de tener por la integridad de ambos.

Jonathan Lora Ramírez, periodista desaparecido.

Hasta el pasado mes de mayo, México contaba entre sus datos oficiales con un total de cinco periodistas asesinados en lo que va del año, delitos que se cometieron en estados como Guerrero, Hidalgo, Baja California, Puebla y la Ciudad de México. Durante el 2022 el saldo fue de 17 periodistas privados de la vida por ejercer su deber y por lo que integrantes de este grupo de profesionales han salido a las calles para exigir mejor seguridad para los encargados de difundir el acontecer político y social a nivel nacional.

Fuente: Tribuna