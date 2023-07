Cajeme: Encuentran los cuerpos de los tres hermanos policías 'levantados' en Pueblo Yaqui

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Un código rojo se activó la jornada de ayer alrededor de las 13:00 el cual vino a confirmar la falta de resultados en el municipio por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), una vez que se atendió el reporte del hallazgo de tres cuerpos envueltos en bolsas de plástico de color negro y enrollados con cinta gris; las víctimas fueron identificadas como los agentes desaparecidos el pasado 30 de junio en la comisaría de Pueblo Yaqui.

Con este hallazgo sobre la calle Rubí entre Cuarzo y Coral de la colonia Valle Verde, reportado por la propia ciudadanía, la cifra de policías asesinados en Cajeme durante 2023 se eleva a 6, recordando que el pasado 31 de marzo fue asesinado el entonces director operativo de Seguridad Pública Municipal, Jesús Alberto Navarro Velarde y su escolta, el oficial Jorge Alberto Galindo Ayón; hecho que aún sigue en la impunidad. Posteriormente, el 13 de mayo, el comandante Víctor Hugo Valdez, comisionado del cuadrante cuatro de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USSI), fue acribillado mientras se dirigía a su trabajo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Cabe señalar que el pasado viernes, esposas y familiares de los agentes José de Jesús, Carlos Armando y Marco Antonio, se habían manifestado en Palacio Municipal exigiendo celeridad en los trabajos de búsqueda.

Pidieron celeridad en la búsqueda

“No sabemos nada y hoy se cumple una semana de que mis hermanos están desaparecidos y no es justo que no sepan en donde están, estamos desesperados y como familia ya no sabemos qué hacer, mis padres querían venir, pero no pueden porque ya están muy desgastados, como lo estoy también yo, sus esposas, sus hijos. Y aquí estamos para pedirle al alcalde por favor que se presente con nosotros, porque hasta ahorita no hay comunicación, ni la procuraduría, acabo de marcarle al capitán Claudio Cruz para pedirle información y sólo me dice que no hay novedad, que no sabe”, declaró en su momento Luz del Carmen hermana de los agentes.

Del mismo modo, detalló que el día de los hechos, los agentes se encontraban conviviendo en familia en casa de los padres cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda: “los fines de semana se reunían en la casa y el viernes como las 8 de la noche, estaban en casa de sus papás tomando café cuando llegaron esas personas, estaba la familia presente, había niños, señoras vecinas que estaban conviviendo con nosotros y también mis padres y nos tocó a todos ver como se los llevaban”.

Confirman identidades

Fue la propia Fiscalía del Estado quien se encargó de dar a conocer la confirmación de la identidad de los agentes en un comunicado: “la tarde de este sábado 8 de julio fueron localizados tres cuerpos a la orilla de un predio baldío de las calles Rubí entre Cuarzo y Coral, de la colonia Valle Verde de Ciudad Obregón; mismos que fueron identificados como las tres personas que fueron privadas de su libertad el pasado viernes 30 de junio en este mismo municipio”.

En las instalaciones del Semefo, familiares de las víctimas los identificaron plenamente como José de Jesús “N.”, Carlos Armando “N.” y Marco Antonio “N.”, todos ellos en su momento pertenecientes a la Policía Municipal de Cajeme, a quienes además unía un vínculo familiar al ser todos ellos hermanos consanguíneos.

Desde el inicio de las investigaciones efectuadas por el personal de la fiscalía, “la hipótesis de trabajo es una agresión directa en contra de ellos y la línea de investigación está dirigida hacia uno de los grupos delincuenciales, ya determinado, que opera en la región”.

Indagación

Tras confirmarse la identidad de los agentes, elementos de Seguridad Pública Municipal comenzaron a compartir en sus redes sociales, muestras de indignación así como de preocupación ante los hechos violentos que azotan a la corporación, señalando que las condiciones actuales no cubren el riesgo al que día a día se enfrentan.

Trinidad Gil, presidente de la asociación de ‘Gendarmes Unidos de Cajeme’ declaró para este medio: “que triste noticia, Seguridad Pública de luto otra vez, es la administración más violenta que hemos tenido, ya van 6 compañeros en menos de 6 meses, muy lamentable los hechos y más para los familiares de los compañeros, triste pero es la realidad, qué ni nosotros tenemos esa seguridad, no hay certeza de lo que vaya a pasar no son hechos aislados demostrado está y no se puede esconder la verdad a la sociedad civil con mentiras. Un total fracaso esta administración con tantos compañeros caídos por la violencia, la cual ya nos ha rebasado, en la secretaría con mandos marinos, un total rechazo de la tropa”.

