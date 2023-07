Confirman un muerto tras derrumbe de andamios durante construcción en Hermosillo, Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la comunidad de La Victoria, la Norte de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un siniestro: andamios de una construcción se derrumbaron, lo que provocó que al menos tres personas resultaran lesionadas y el calidad de graves. Horas después del accidente, se confirmó que uno de los trabajadores, lamentablemente, perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Hermosillo, los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 7 de julio, en una construcción que se realizaba en la zona rural de La Victoria, al Norte de la capital sonorense. Se detalló que uno de los andamios que sostenía una estructura en una bodega se derrumbó y provocó que al menos tres personas resultaran lesionadas. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un accidente en Hermosillo. Foto: Twitter

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, quienes socorrieron a los lesionados y los llevaron a un nosocomio de la región. También arribaron a la escena elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes retiraron los escombros para socorrer a las víctimas.

Para la mañana del pasado sábado 8 de julio del 2023, los Bomberos informaron sobre las acciones que se realizaron para salvar a las víctimas, no obstante, no puntualizaron si habían muertos; eso se confirmó durante la tarde del mismo día. Por otra parte, sobre el incidente, se detalló que el derrumbe ocurrió como una especie de 'efecto dominó', la cual habría amortiguado la caída; no obstante, el saldo no fue blanco.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Datos adicionales resaltaron que una maquina estaba por inyectar concreto a la construcción cuando, por accidente, golpeó una de las estructuras causando la caída que se estima, fue de entre 15 a 17 metros de altura. La estructura cayó e hirió de gravedad a tres de los trabajadores de la zona.

Fuente: Tribuna