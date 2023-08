Pascual drogó y abusó de sus dos hijastras menores en Jalisco; las tenía amenazadas de muerte

Comparta este artículo

Ocotlán, Jalisco.- Un sujeto llamado Pascual G. presuntamente abusó de dos niñas en reiteradas ocasiones, a quienes no conforme con drogarlas, las mantenía bajo la amenaza de que si lo denunciaban, sus "amigos poderosos" les iban a causar daño. Este hombre fue capturado e imputado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, y ya enfrenta proceso penal con prisión preventiva en la ciudad de Ocotlán.

De acuerdo con las pesquisas, el señalado se relacionó sentimentalmente con la madre de las víctimas quien se las dejaba para cuidar mientras ella trabajaba por la noche. Lo anterior fue aprovechado por dicho sujeto ya que presuntamente comenzó a agredirlas en el año 2018 hasta el 2022, en su domicilio localizado en el fraccionamiento La Estancia, en el poblado de San Juan de Dios, municipio de La Barca.

Sin embargo, para perpetrar el ilícito también se estableció que Pascual G. al parecer les daba a ingerir pastillas para dormir a las ofendidas No obstante, debido a que los fármacos al parecer no surtían los efectos esperados en las víctimas, el individuo las amenazó para que no lo denunciaran, haciéndoles creer que tenía “amigos muy poderosos” que podían causarles más daño, por lo que las niñas tenían temor en denunciarlo.

Una vez que los hechos fueron visibilizados, se interpuso la denuncia penal, por lo que esta representación social realizó los actos de investigación, en los que se acreditaron las agresiones que les provocaron afectaciones psicológicas y emocionales. De esta forma se obtuvieron datos de prueba contra el individuo de su probable responsabilidad en el delito de abuso agravado y corrupción de menores.

Por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra, que le cumplimentó la Policía de Investigación. Al quedar a disposición de un juez de control, el Ministerio Público presentó las evidencias reunidas en la indagatoria, los cuales fueron determinantes para que dicha autoridad lo vinculara a proceso, imponiéndole prisión justificada durante nueve meses.

Es importante precisar que la Fiscalía del Estado continúa con la indagatoria complementaria del caso, por lo que reitera que una de sus prioridades es la máxima protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes para restituirles el derecho a una vida libre de violencia, por lo que continuaremos trabajando en el esclarecimiento de los delitos que se cometen en su contra, para hacer valer el estado de derecho y evitar la impunidad", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna y FE Jalisco