Piden que ataque a Milagros se investigue como feminicidio; Miguel 'N' no se entregó

León, Guanajuato.- La mañana del pasado jueves 10 de agosto, una mujer identificada como Milagros Monserrat de 38 años de edad fue atacada en calles de la colonia Granada ubicada en el municipio de León, Guanajuato por un sujeto quien con una navaja, le arrebató la vida. La fémina estaba celebrando ese día su cumpleaños y planeaba trabajar únicamente en media jornada para poder celebrar con su familia. Derivado de estos hechos y luego de reportarse que el presunto agresor ya había sido capturado, la familia ha exigido que el ataque se investigue como un feminicidio.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Erika cómo se identificó a la madre de la mujer asesinada, exigido a las autoridades estatales que el ataque en contra de Milagros sea investigado como un feminicidio y no como un intento de asalto como se había manejado desde un inicio. Ahogada en llanto, la mujer pidió que el deceso fuera calificado como ese delito sobre todo porque Miguel 'N' como se identificó al agresor, el cual fue recién capturado por las autoridades, en el pasado fue pareja sentimental de la mujer y se presumen, se trató de un crimen pasional.

No sabemos a ciencia cierta si fue por algo de alguna pareja, no sabemos, solo sabemos que quien la mató, la mató muy feo y queremos que se catalogue como feminicidio, (...) nos duele mucho, no se merecía morir así, queremos que se haga justicia y se dé con él".