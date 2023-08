Autoridades en Guanajuato protegerán al presunto agresor de Milagros por esta razón

Comparta este artículo

Leon, Guanajuato.- La mañana del jueves 10 de agosto, un crimen conmocionó al país entero pues mientras se dirigía su trabajo, una joven identificada como Milagros Monserrat fue atacada por un sujeto que se dijo fue su pareja sentimental en el pasado. Tras varias heridas con un arma punzocortante, la fémina perdió la vida en el marco en el que estaba celebrando su cumpleaños. Aunque el agresor fue detenido, actualmente las autoridades del Estado de Guanajuato informaron que Miguel 'N' recibirá protección por este motivo.

Fue durante el viernes del 11 de agosto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó a través de las redes sociales que la Fiscalía General del Estado había conseguido la detención del presunto asesino de Milagros Monserrat. Horas más tarde, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro informó que clientes que se encontraban en una estación de gasolina en las afueras de la ciudad identificaron al hombre y por ello, de manera urgente llamaron a la línea de emergencia 911 donde se desplegó un operativo para poder aprenderlo. Ahora se ha revelado que fue la familia de este el que lo entregó pues tenía intenciones de escapar a la capital mexicana.

Foto: SSC Guanajuato

Información oficial resalta que vecinos del agresor lo identificaron tras hacerse viral su imagen a través de las redes sociales. Si bien había una ficha de búsqueda para dar con su detención, se dijo que además Miguel 'N' estaba arrepentido por haber atacado de esta manera de milagros e incluso público mensajes en donde acompañado de emojis tristes, buscó la manera de conmover a la ciudadanía. Investigaciones arrojaron que una vez que el hombre atacó a Milagros, se refugió en un bar del cual era cliente frecuente y una vez dentro ingirió varias bebidas alcohólicas con la intención de olvidarse de los hechos.

Una de las primas del agresor dio aviso a la Policía e incluso, la fémina resaltó que Miguel le había pedido dinero prestado para poder escapar a la Ciudad de México; sin embargo, los agentes habían interceptado ya a Miguel pues además de que la familia lo había entregado, el reporte de hecho por los clientes de la gasolinera permitió que se aplicara un operativo con el fin de bloquear las posibles salidas del sujeto. Al celebrarse la primer audiencia, se le imputó al sujeto y el delito de feminicidio Y se dictó un plazo de seis días más para que se entreguen las puede más correspondientes con el objetivo de qué sea vinculado a proceso.

Foto: SSC Guanajuato

Al ser el caso de Milagros Monserrat un evento mediático e incluso luego de hacerse virales fotografías donde se muestra que el sujeto fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de León, fiscalía encargada de este caso informo que se están tomando las medidas necesarias para poder salvaguardar la integridad del detenido, mismas que entraron en vigor una vez que al sujeto se le practicaron los protocolos debidos con el objetivo de formalizar su ingreso como interno de este penal.

Conforme a las medidas de seguridad penitenciaria implementadas en general para la población de internos del Sistema Estatal, se han tomado todas las previsiones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de esta persona privada legalmente de la libertad, siguiendo las reglas jurídicas que establece el Sistema Penal Acusatorio", dicta el comunicado.

Mientras la familia de la joven ha pedido que se le aplique la pena máxima con el objetivo de qué el deceso no quede impune, una de las hermanas de la mujer explicó a través de una entrevista con Milenio Televisión que no conocían al agresor y la fémina tampoco había manifestado sentirse con miedo o amenaza. Previamente se había dicho que Miguel 'N' era pareja sentimental de Milagros y posiblemente había actuado bajo un cuadro de celos; sin embargo, el video captado por cámaras de seguridad permite escuchar cómo la hoy occisa le informa al agresor no llevar ningún material de valor consigo, lo que llevó a que de manera inicial se presumirá el delito como un intento de asalto.

Leyenda

Fuente: Tribuna