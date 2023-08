Miguel de Jesús, feminicida de Milagros, quería ser policía, pero no pasó el examen

Comparta este artículo

Guanajuato.- El pasado 10 de agosto se suscitó el feminicidio de Milagros, una mujer, que aquel día estaba cumpliendo 40 años. Ella se dirigía a trabajar, cuando de pronto fue interceptada por Miguel de Jesús N., quien presuntamente habría intentado asaltarla, pero en determinado momento, apuñaló en diversas ocasiones a la fémina. Días más tarde, trascendió la noticia de que este hombre habría sido expareja de la víctima y que el ataque fue deliberado.

Conforme las investigaciones han ido avanzando, se van revelando cada vez más datos de lo que pasó antes de aquella fatídica mañana. De acuerdo con algunos informes, Miguel de Jesús había pasado la noche en el hotel Luna Park, donde buscaba compañía femenina, por lo que esperaba contratar a una sexo servidora; luego de ello fue visto por algunos testigos consumiendo bebidas alcohólicas.

Pese a la noche de juerga, Miguel de Jesús se levantó temprano en la mañana del jueves. Alrededor de las 6:43 se registró el ataque en contra de Milagros, en la calle Lago de Zumpango, en la colonia Granada. Otro dato que trascendió sobre la vida del imputado, antes del feminicidio de la víctima es que era cadete, pero esto fue rápidamente desmentido por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien reveló que si bien, el presunto criminal habría intentado registrarse en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, pero éste no fue admitido.

Según las declaraciones de Gutiérrez, el motivo por el que Miguel de Jesús no pasó sus evaluaciones, fue porque no reunió el perfil que se requería para convertirse en un policía y resaltó que, a diferencia de lo que algunos medios llegaron a mencionar, la realidad es que el imputado jamás piso la academia de policías: "Nunca fue cadete, porque no pasó las pruebas. Entonces (hay que) dejar muy claro: nunca, nunca ingresó a la academia."

Otro dato que fue aclarado por las autoridades de Seguridad Pública es que, en realidad, la policía no tardó en llegar a la escena del crimen, a diferencia de lo que también se estuvo mencionando en algunos medios de comunicación y es que, según lo afirmado por Mario Bravo, secretario de Seguridad Pública de León, es que llegaron apenas 4 minutos después de la primera llamada que recibieron en el 911.

De acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, entre los meses de enero a junio del presente año, Guanajuato fue la entidad donde hubo más delitos de homicidios dolosos en mujeres con 204 casos, lo que se traduce como un 15.81 por ciento con respecto a las cifras registradas a nivel nacional, pese a ello el estado se colocó en el lugar 22 con sitios con mayor índices de feminicidio porque solo reportaron 7 casos.

Fuentes: Tribuna