Tras desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, filtran presunto VIDEO de su asesinato

Guadalajara, Jalisco.- La tarde del pasado domingo 13 de agosto, familiares de cinco jóvenes quienes hasta el momento figuran como desaparecidos, se pronunciaron en varios puntos del Estado de Jalsico con el objetivo de urgir a las autoridades a reforzar los operativos de búsqueda, así como a acceder a rastrear sus celulares, pues lo último que se sabia es que los masculinos de entre 19 a 21 años de edad, fueron contactados por última vez la noche del viernes 11 de agosto cuando éstos habían acudido a una feria en el municipio de Lagos de Moreno. A horas de haber encontrado uno de los vehículos donde se trasladaban, se han filtrado imágenes de su supuesto asesinato.

De acuerdo con la información oficial, fue la misma Fiscalía General del Estado de Jalisco la que anunció que se había desplegado un operativo con el fin de hallar a los cinco desaparecidos identificados como Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, cuyos familiares denunciaron que la dependencia no atendió la denuncia con rapidez y tampoco se había desplegado un operativo con elementos siguientes para hallarlos con vida. Sin embargo, la noche del lunes 14 de agosto se difundió en redes sociales una fotografía y un video donde presuntamente los antes mencionados fueron ultimados.

Cabe destacar que hasta este momento, la Fiscalía del Estado no ha desmentido o corroborado que dichas imágenes sean verídicas por lo que se mantiene el operativo con el fin de dar con alguna pista que conduzca al posible paradero de los jóvenes. La fotógrafa que se ha hecho viral en redes como Twitter, actualmente llamada X, se aprecia a los cinco presuntos desaparecidos, hincados en lo que aparenta ser el patio de un inmueble particular. Los ciudadanos en cuestión, se observan visiblemente golpeados y además aparecen atados de manos y con cinta en la cara a modo de taparles la boca.

Captura de pantalla

La instantánea fue enviada a los padres de los jóvenes que habían acudido a la Feria Lagos 2023 en viernes 11 de agosto y los cuales, al filo de las 23:00 horas, tiempo del centro, avisaron estar de camino a sus domicilios pero no llegaron en el tiempo estimado. Armando Olmeda, sujeto identificado como padre del joven Roberto Olmeda, aseguró en entrevista con Milenio Televisión que su hijo al momento de desparecer, portaba una camisa blanca, la cual no se aprecia en la fotografía que les fue enviada.

No ocupo explicarles más, yo dije que camisa blanca y no le veo camisa blanca a lo que me enseñaron, ustedes ya lo vieron [...] Todo los que ustedes ven, ¿creen que se pueda crear o no, o será verídico?, esa es la pregunta", asevera.