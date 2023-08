4 de los 5 desaparecidos en Lagos de Moreno ya no estarían con vida; amigo los ultimó

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco ofreciera una conferencia de prensa del pasado martes 15 de agosto en torno a develar avances en la investigación relacionada con la desaparición de cinco jóvenes de 19 a 21 años de edad en el municipio de Lagos de Moreno, el fiscal de dicha dependencia Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que se buscará que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso especialmente cuando se confirmó que la foto y el video que circula en redes sociales sí muestra a los adolescentes privados de la libertad al parecer por miembros del crimen organizado.

Ricardo Sánchez Beruben, quien funge como coordinador general estratégico de seguridad, fue el encargado de informar que solicitaría a la FGR involucrarse en estas investigaciones, más cuando se encontró el segundo vehículo donde los adolescentes viajaban, calcinado y con presuntos restos humanos al interior. Previamente el fiscal de Jalisco había informado el material gráfico que circula en redes sociales se había integrado a una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer si se trataba o no de los adolescentes más tarde los familiares de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, notificaron que en efecto se trataba de los jóvenes.

Aunque hasta el momento se ha pedido no difundir el material con el objetivo de mostrar respeto a la familia de las víctimas, Blanca Trujillo, quien funge como fiscal especial de Desaparecidos del Estado de Jalisco, informó que existe una alta probabilidad de que cuatro de los cinco jóvenes desaparecidos hayan sido ultimados, especialmente porque en este video de un minuto y 35 segundos de duración, se observa cómo son golpeados con diversas herramientas y finalmente son ultimados. Cabe decir que dos de los adolescentes que aparecen en las imágenes se muestran tirados bocabajo rodeado de lo que parece ser sangre.

En las imágenes que han conmocionado al público, se observa el momento exacto en que un joven quien viste un short y sudadera negra, se encuentra golpeando a uno de los posibles desaparecidos de Lagos de Moreno. Con diversas patadas, tabiques que le arroja a la cabeza y hasta golpes en diversas partes del cuerpo hechas a mano limpia, el adolescente se retuerce de dolor; sin embargo, finalmente un sujeto, quien funge como espectador y además graba las agresiones, le lanza lo que parece ser un machete con el que termina por cortarle el cuelo hasta ultimarlo.

Lo trascendente de esta situación es que las mismas autoridades de Jalisco remarcaron que quien aparece golpeando al joven es uno de los adolescentes que se calificaron como desaparecidos desde el pasado viernes 11 de agosto, fecha en la que todos acudieron a la Feria Lagos 2023. La persona en cuestión es Dante, el que se ha dicho, fue obligado por los integrantes del crimen organizado a causarle daño a sus compañeros. Hasta este momento, se desconoce si todos los jóvenes perdieron la vida ya que, coyol se dijo previamente, el video se encuentra bajo investigación.

En el marco en el que la Fiscalía General del Estado de Jalisco adelantaba avances en torno a la investigación, en el municipio del Lagos de Moreno se realizó una misa no solamente por los cinco adolescentes desaparecidos, sino por todos los ciudadanos pertenecientes a dicho municipio que hasta esta fecha no han podido ser localizados. Una vez en que la celebración religiosa concluyó, se llevó a cabo una marcha con el objetivo de pedir a las autores que este evento no quedará impune y todas las personas desaparecidas puedan ser localizadas tan pronto como sea posible.

