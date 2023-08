Policía de Sonora 'lleva a la cárcel' a José Elmer: Lo acusan de robar 2 bolsas de papas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La mañana del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, se movilizaron para detener a un masculino en inmediaciones de la colonia Urbi Villa del Prado, en la ciudad de Hermosillo. ¿La razón? Presuntamente, el hombre habría robado dos bolsas de papas. Los oficiales lo aprehendieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades atendieron un robo de papitas. Foto: Ilustrativa

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades hermosillenses, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes 14 de agosto del 2023, alrededor de las 05:49 horas, tiempo local, en una tienda que se ubica en el bulevar Camino del Seri y la avenida S, del fraccionamiento Urbi Villa del Prado, en la ciudad de Hermosillo. Se detalló que el hombre, identificado como José Elmer 'N', de 52 años de edad, estaba rondando el negocio.

En un momento, el sujeto, a quien también llamarían 'El Flaco', desprendió la reja de protección de la puerta principal del local y tomó dos bolsas de papas fritas; luego de esto habría intentado huir, mas los propietarios lo alcanzaron a detener y dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes detuvieron al sujeto.

El acusado de robo sin violencia fue trasladado a bordo de una patrulla a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), donde pasó a ser revisado por un médico; en tanto, los oficiales de la Policía realizaron un Informe Policial Homologado. Finalmente quedó puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Sonora para determinar su situación legal.

En redes sociales, personas aseguraron que se trató de una medida extrema ante este delito, no obstante, otros aseguraron que estuvo "bien" el actuar por parte de las autoridades de Hermosillo, ya que no se deben dejar pasar ninguna clase de delitos. Tú, como lector de TRIBUNA, ¿qué opinas de este caso? No olvides compartir tu respuesta en las cuentas oficiales de este diario, donde estaremos encantados de leerte.

Fuente: Tribuna