CJNG: AMLO revela nueva información sobre desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de aclarar la presunta broma que hizo sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, habló sobre las pesquisas que realiza el Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) en este caso. Apuntó que el Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad están colaborando y que ya tienen avances importantes sobre este crimen, el cual es atribuido al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia 'mañanera' de hoy, jueves 17 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que un grupo de especialistas en secuestro está colaborando con la Fiscalía de Jalisco para resolver la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, ocurrida el 11 de este mes. Señaló que una vez que avance el caso, se determinará si este será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Buscan a cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Foto: Twitter

Se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco; lo tiene que resolver la Fiscalía General [del estado], sí estamos ayudando nosotros en la investigación, hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando, pero es la fiscalía del estado de Jalisco; nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía del estado va decidir si atrae el caso, como lo está pidiendo el gobernador [Enrique Alfaro]", enunció AMLO este jueves.

Ante la pregunta de si Enrique Alfaro está haciendo lo que le corresponde en materia de seguridad en la entidad y en este caso, el mandatario tabasqueño sostuvo que "[él sí está haciendo su trabajo". Asimismo, por primera vez se pronunció sobre la desaparición de los cinco jóvenes, quienes habrían sido capturados por miembros del CJNG; fuentes de El Universal apuntan que este cártel habría contactado a los jóvenes mediante un call center, mas esta información aún no se confirma por las autoridades.

Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo, hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos, vamos a que se avance más a la investigación y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar", declaró López Obrador en su tradicional conferencia de prensa.

Finalmente, el presidente AMLO dijo que si bien el pasado miércoles 16 de agosto fueron encontrados cuerpos en una finca en el estado de Jalisco, aún no se han hecho los análisis correspondientes para determinar su identidad; pidió a medios de comunicación "no adelantarse": "Sí, pero hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos, no adelantarnos".

