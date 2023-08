¿Quién secuestró a los jóvenes en Lagos de Moreno? Fueron "posiblemente asesinados": AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 18 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre el caso de la desaparición de cinco jóvenes en inmediaciones de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Si bien el mandatario aún no comparte información oficial de las autoridades, declaró que las víctimas ya fueron "posiblemente asesinadas".

Este día, desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano volvió a arremeter contra medios de comunicación al recordar que el pasado miércoles 16 de agosto, divulgaron que presuntamente "se burló" de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno, y que incluso hizo un chiste sobre "no escuchar"; información que fue falsa, aseguró al día siguiente. En ese momento, puntualizó que posiblemente ya fueron ultimados.

No me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé", declaró AMLO este viernes, en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, López Obrador dijo que no culpaba a los "conductores de radio y televisión, son lo dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, de televisión, de los periódicos. No es Ciro (Gómez Leyva), no es (Joaquín) López-Dóriga, es arriba, nada más para que sepan que acuso recibo, porque es extremo, ya es el colmo del cretinismo, ya inventar lo que no suceden, pero además lo que está en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo, cree que soy igual que ellos".

AMLO aseguró que aceptan difundir esta clase de noticias "por el hambre del dinero".

¿Quién secuestro a los cinco jóvenes en Altos de Jalisco?

A la fecha de publicación de esta nota, aún no se tiene información oficial por parte del Gobierno de Jalisco ni del Gobierno Federal sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, quienes fueron vistos por última vez el pasado 11 de agosto. En este contexto, el presidente AMLO aseguró que las pesquisas para determinar qué ocurrió ya se realizan y que hay avances; no obstante, la información se compartirá más adelante.

Apuntó que el próximo martes, en su conferencia desde Palacio Nacional, toca informar sobre Seguridad en México, por lo que estarán presentes funcionarios de esta materia, incluyendo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien compartiría más detalles sobre el caso.

Finalmente, el mandatario tabasqueño dejó claro que su gobierno trabaja todos los días para garantizar la seguridad y la paz en el país, e incluso cuestionó si los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto se levantaban diario a las cinco de la mañana para tener juntas con el gabinete de seguridad, tal como lo hace él día a día.

