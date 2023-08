Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "Fue un FEMINICIDIO", declara Isabel, la hermana de Alma Lourdes, mujer que el pasado sábado 19 de agosto del 2023 fue ultimada a balazos cuando se encontraba trabajando en un negocio de carnes en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Si bien el presunto responsable ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), la familia pide respeto por su duelo, por la víctima y por el difícil proceso que recién inicia.

A través de cuenta oficial de Facebook, la usuaria Isabel Llamas, quien menciona ser hermana de Alma, fémina asesinada en una carnicería de Ciudad Obregón, compartió un escrito en el que reveló nueva información sobre este crimen. En este, pide a medios de comunicación y a la población en general hablar de los hechos como un "feminicidio a mano armada". Al mismo tiempo, revela que el presunto responsable Hilario 'N' (detenido y puesto a disposición del Ministerio Público) era un acosador, quien hostigaba a otra tercera hermana, de quien no se reveló el nombre.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Detienen a presunto feminicida de Alma Lourdes. Foto: Twitter

No fue un crimen "pasional", ni nada por el estilo. Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un "no", le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo)", se lee en la publicación de Isabel, hermana de Alma Lourdes.

En este mismo escrito, señalan que Hilario 'N', presuntamente tendría vínculos con el crimen organizado, y por eso habría ejecutado a la fémina, mas esto no ha sido comprobado por la Fiscalía de Sonora. La hermana de la víctima también pide que no se desmeriten las luchas y movimientos para "visibilizar la violencia hacia la mujer", pues éstas son "justas y necesarias". Asimismo, invita a la población a no dar "'demasiado' por un trabajo, en donde no existe protección al empleado".

Aún cuando haya evidencias de que los mismos [trabajadores] estén desprotegidos y hayan estado expuestos a actos agresivos en diversas ocasiones", se lee en el escrito de Facebook.

De igual forma, acusa que las autoridades locales fueron negligentes, pues desde la riña matutina que ocurrió en el negocio de Ciudad Obregón, se dio aviso, mas éstos no habrían hecho nada para proteger a las féminas. Puntos más abajo, pide a la sociedad en general nombrar a su hermana con su nombre 'Alma Lourdes', quien era una "mujer fuerte, tan fuerte que siempre cuido de nosotras hasta el último momento".

Quien realmente la conoce sabe lo mucho que ha trabajado para salir adelante, que no molestaba a nadie, que simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, fue asesinada por defender y decir "NO, SEÑOR, NO MOLESTE, ESTE ES UN LUGAR DE TRABAJO, RESPETE". Que no se les olvide que ALMA LOURDES seguirá viva mientras alcemos nuestras voces y exigamos justicia", apunta el texto de Isabel.

Finalmente, comparte que Alma Lourdes será velada a partir de mañana, lunes 21 de agosto, en la funeraria MISSION, ubicada en calle Hidalgo y Colima a partir de las 8:00 horas, tiempo local. Aquí puedes leer el texto completo, mas se pide respeto por el dolor y duelo de la familia.

Fuente: Tribuna