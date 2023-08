Reportan nueva desaparición en Lagos de Moreno, Jalisco; se trata de cinco hermanos

Comparta este artículo

Lagos de Moreno, Jalisco.- La violencia continúa en Lagos de Morelos, ahora este domingo 20 de agosto, se reportó a través de las redes sociales una nueva desaparición en la zona, se trata de cinco hermanos presuntamente originarios de la comunidad de San Isidro. Lo anterior de acuerdo con un medio local. Asimismo, la última vez que la familia fue vista fue el pasado 19 de agosto en la comunidad de origen, sería la segunda desaparición en menos de un mes.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de cinco hermanos, quienes salieron a visitar a sus primos en la delegación El puesto, al norte de la comunidad de San Isidro. Asimismo, se indicó que los familiares perdieron todo contacto con los jóvenes y tampoco hay información sobre el automóvil en el que circulaban. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Jalisco señaló que todavía no cuenta con una denuncia sobre los hechos. Sin embargo, de acuerdo con el semanario Z Tijuana, los hermanos viajaban en un automóvil marca Nissan de color negro con placas de Texas, Estados Unidos, el cual tampoco ha sido encontrado.

Otros cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

De acuerdo con la información preliminar, se trata de cinco hermanos de la familia Macías Noriega, quienes salieron a una reunión familiar, a la cual nunca pudieron llegar. Desde las 15:00 horas del sábado pasado se desconoce su paradero, se trata de Melissa, de 22 años; Ángel, de 25; Ricardo, de 23; Miguel, de 19 y Armando de 20 años. Hasta el momento, se desconoce la ubicación, tanto de ellos como del vehículo en el que viajaban. A pesar de ello, las autoridades jaliscienses todavía no dan un reporte sobre los hechos.

Esta presunta desaparición se da a menos de dos semanas del primer caso registrado en Lagos de Moreno, en el que cinco amigos fueron secuestrados y ahora están en estado de desaparición, después se filtró un video, presuntamente, en el que aparecen los jóvenes, quiénes son obligados a agredirse entre ellos. Este material es parte de la investigación de la Fiscalía de Jalisco. Asimismo, también se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado el cual podría ser de uno de las víctimas.

En cuanto al hallazgo, se realizó el pasado 17 de agosto en una bodega ubicada en Las Troje en Lagos de Moreno, donde fueron localizados cuatro cuerpos calcinados, hasta el momento no se ha confirmado si este hallazgo tendría relación con los jóvenes desaparecidos el 11 de agosto pasado. Sin embargo, las autoridades jaliscienses continúan con las labores de búsqueda ya que no se ha detallado si los restos son de los jóvenes así mismo no se sabe si están vivos o muertos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado hablar del tema de Lagos de Moreno, pues en su conferencia mañanera del jueves pasado en Palacio Nacional decidió no hablar del tema y contar un chiste, del cual fue blanco de críticas debido a la falta de empatía con el caso. Será la propia Fiscalía de Jalisco la que proporcione los avances del caso y de una solución al mismo por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que estos hechos estarían relacionados con el crimen organizado y pidió el apoyo de la Fiscalía general de la República.

