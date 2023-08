SSP asegura que sí cumplió con protocolo en caso Alma Lourdes; familia afirma fue minimizada

Ciudad Obregón, Sonora.- La secretaria de Seguridad Pública Estatal, María Dolores del Río, mediante un comunicado mencionó que las autoridades si cumplieron con su deber, luego de que se argumentara que hicieron caso omiso ante la activación del código Salva, mismo que es para solicitar ayuda debido a que una mujer se encuentra en peligro por la agresión de un hombre, a lo cual asegura de que este no fue notificado.

Y es que la funcionaria asegura que solamente se les informó sobre la presencia de una persona agresiva que estaba invadiendo dentro de la carnicería, sin conocerse si esta ya tenía una reincidencia, es por ello que solamente fueron por esa situación pero para sorpresa se dieron cuenta de que trató de un feminicida en su momento en potencia, quien horas más tarde terminó con la existencia de la joven gerente, misma que solamente exigía que se le respetara.

Debido a que no se dieron más detalles de la persona agresiva, este no fue canalizada ante la coordinación Salva, por lo cual solo fue tomado como alguien que estaba alterando el orden, sin embargo, jamás se esperaron la magnitud de las cosas hasta que tuvieron el acceso a los videos de las cámaras de seguridad, quienes mostraron como el individuo intentó golpear a la joven y lanzó la mercancía de la tienda.

No existió, lamentablemente, previo al primer incidente donde se menciona presencia de una persona agresiva en carnicería, cuando se recibe una llamada el operador, si se trata de violencia hacia la mujer, en este caso no había reincidencia, se catalogó como persona agresiva, fue canalizado a Policía Municipal, ya no se encontraba la persona. Dicen había habido un conflicto y una persona agresiva, con esa información no se envió a la coordinación SALVA", argumentó la exalcaldesa de Hermosillo.