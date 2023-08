Ciudad Obregón: Cae 'El Payaso', el presunto autor material de Abel Murrieta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos años y tres meses después del asesinato de Abel Murrieta, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer la detención de Sergio Armando “N” alias ‘El Checo’ o ‘El Payaso’, presunto asesino material del ex procurador de justicia Abel Murrieta, entonces candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano.

La Fiscalía ejecutó orden de aprehensión contra Sergio Armando el pasado sábado al considerarlo como el probable responsable del homicidio calificado contra Murrieta, además de herir a Lizeth “N”, víctima colateral. Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo aseguró que esto demuestra que “No hay impunidad. Este asesinato se cometió en la época de campaña, cuando estábamos en campaña por la gubernatura, Abel Murrieta por la presidencia municipal de Cajeme; es decir, antes de que tomara yo la responsabilidad como gobernador del estado. Pero que no haya sido cometido durante mi gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver. Y el mensaje es: no hay impunidad”.

Cae el presunto asesino de Abel Murrieta. Foto: Twitter

Por su parte, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia en el estado, detalló que la orden de aprehensión contra Sergio Armando se liberó el día 16, dándose su captura el 19 en la colonia Constitución, siendo trasladado de inmediato al Centro de Readaptación Social (Cereso). Salas Chávez explicó que ya se tiene identificado al segundo autor material, que junto al ya encarcelado acabaron con la vida de Abel el 13 de mayo de 2021 en el crucero de California y Guerrero mientras el entonces candidato entregaba volantes en un día más de su campaña política.

El interés de la Fiscalía ahora es dar con el prófugo y esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales y el móvil del homicidio que conmocionó a Cajeme.

Diferencias

Tres meses después de que llegó a la Fiscalía, Salas Chávez ha ofrecido algunos resultados importantes; particularmente en el caso de Abel Murrieta, marca una gran diferencia con su antecesora Claudia Indira Contreras. La exfiscal aseguró el 21 de mayo de 2021, es decir una semana después del homicidio, que ella en persona encabezaría las investigaciones, pero hasta que renunció en marzo, jamás entregó resultados concretos.

Luego, un año después sólo acertó a decir que “se están realizando diversas entrevistas, bastantes seguimientos, análisis de cámaras, comparativas, se han estado verificando informaciones de diferentes fuentes, tanto abiertas como cerradas (…) esperemos tener pronto suficiente para darlo a conocer”. Sobra decir que nunca realizó detenciones alrededor del caso, ni mostró prueba alguna de la participación de autores materiales y, mucho menos, intelectuales.

