(VIDEO) Empleada del año: Ladrón trata de robar negocio en Campeche y queda encerrado

Comparta este artículo

Campeche, Campeche.- Cada vez más son los locales comerciales que optan por instalar cámaras de seguridad con el objetivo de captar todo lo que sucede al interior de los mismos, especialmente en caso de ser víctimas de robo. Este evento además de permitir a las autoridades identificar a los presuntos criminales, ahora ha servido para que en redes sociales el mundo entero sea testigo de cómo una empleada actúa con rapidez y no sólo evitó un asalto sino que además consiguió detener al presunto agresor.

En redes sociales como Twitter actualmente llamada X, e incluso TikTok, se ha hecho viral el momento en el que un sujeto ingresa a un establecimiento comercial llamado 'Tere Cazola' el pasado 21 de agosto cerca de las 13:00 horas, tiempo local, local que se dijo, se encuentra en el estado de Campeche. Se sabe que al interior del mismo se ofertan pasteles, pero justo en ese momento no había ningún cliente , únicamente estaba la encargada quien al parecer le da algunas instrucciones al sujeto sin notar que en realidad se trataba de un presunto ladrón.

En cuestión de segundos, el agresor quien viste una sudadera en color azul, se acerca a la empleada y le hace saber que todo se trataba de un asalto. De manera inmediata, la joven se aleja del mostrador y le indica dónde se encontraba el dinero, por lo cual el presunto hampón se enfoca en buscar las ganancias para emprender la huida; no obstante, no se percata que la mujer había ideado en cuestión de segundos un plan para detenerlo.

Ando armado, dame toda la feria", decía el sujeto con tono agresivo.

La empleada del establecimiento comercial ubicado en Avenida Patio Trueba de Regil, abre de manera sigilosa la puerta y sin pensarlo, sale para con ello, bajar la cortina con el objetivo de que el hombre se quede encerrado y sin posibilidades de escapar de las autoridades. Al darse cuenta de los hechos, el presunto criminal corre hasta la puerta pero para entonces ya era muy tarde, pues la mujer se había enfocado en colocar los seguros y así evitar que la cortina de metal fuera levantada de nueva cuenta.

Ayúdame, ayúdame", grita el criminal asustado.

Captura de pantalla

De manera desesperada, el hombre corre por todo el establecimiento comercial buscando una posible salida; incluso llega un momento en el que las cámaras de seguridad ya no captan su presencia, por lo que se presume había ingresado a la bodega. No obstante, al notar que no había ningún lugar para salir insiste en levantar la pesada cortina que para entonces ya había quedado sellada. Momentos más tarde, se observa como mueve uno de los anaqueles que se encuentra en el local para bloquear la puerta e inmediatamente nota que hay un extintor, el cual desprende con el objetivo de romper la única ventana que había en el local.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el presunto criminal causó severos daños a esta pastelería e incluso logró escapar por la ventana la cual rompió con ayuda del citado extintor. A pesar de saberse a salvo, se reveló que momentos más tarde éste fue detenido gracias y que fue ubicado por las imágenes captadas en las cámaras de seguridad. Internautas han insistido en que la empleada no solamente actúo con mucha inteligencia, sino que además se merece un premio por haber conseguido que el criminal fuera aprendido.

El miedo que sufrió ese joven fue el doble de lo que sufrió la muchacha" o, "Lo más placentero fue sentir su angustia, que sienta un poquito de lo que le hace sentir a sus víctimas", pero comentarios que se leyeron en redes sociales.

Fuente: Tribuna