(VIDEO) Terror en CDMX: Sujeto ejecuta a balazos a su esposa y suegra en la Miguel Hidalgo

Ciudad de México.- Se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues se reportó una balacera al interior de un edificio ubicado en esta demarcación, de acuerdo con los primeros informes habría sucedido en la avenida México Tacuba, muy cerca de la zona conocida como Mariano Escobedo, donde presuntamente un hombre habría asesinado a dos personas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas murieron al recibir varios impactos de bala y una más fue trasladada al hospital, los hechos se registraron en el edificio con el número 34 de la calle Felipe Carrillo Puerto en la alcaldía Miguel Hidalgo, al norte de la Ciudad de México. Asimismo, se reportó que un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue el responsable de atacar a tiros a su esposa y a su suegra hasta quitarles la vida.

Los hechos sucedieron en una zona bastante concurrida de la capital pues se dieron enfrente del antiguo Colegio Militar, esquina con Lago Zirahuén en la colonia Anáhuac primera sección, alcaldía Miguel Hidalgo, a unos cuantos pasos de la estación Colegio Militar, de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, se informó que el hombre realizó disparo de manera directa en contra de su suegra y esposa.

Balacera en la Miguel Hidalgo, foto: Especial

Todo comenzó como una discusión familiar, la cual se convirtió en una tragedia cuando el sujeto de aproximadamente 50 años sacó un arma de fuego y disparó en contra de su esposa y presuntamente también en contra de sus hijos. Las investigaciones de las autoridades capitalinas continúan.

Al sitio de inmediato arribó el personal de la Secretaría de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el cual le fue informado la situación a través de radio donde recibieron un reporte de disparos al interior de un edificio de departamentos, de inmediato solicitaron el apoyo de unidades de emergencia ya que al llegar a la zona vieron a dos mujeres y un hombre con manchas de sangre.

De inmediato arribaron paramédicos de la capital para atender a las personas. Sin embargo, no pudieron hacer nada por la madre y la hija, ya que no contaban con signos vitales. Asimismo, lograron estabilizar al hombre que resultó lesionado, aunque no se ha detallado si las heridas fueron provocadas por él mismo, en un intento de suicidio tras asesinar a su esposa, o fue producto de una agresión de ellas. A pesar de ello, fue trasladado bajo custodia policial al hospital para su atención médica especializada.

De manera extraoficial se reportó que del domicilio se extrajeron a dos menores de edad. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades capitalinas, al sitio arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para realizar las primeras diligencias y proceder con el levantamiento de los dos cadáveres, los cuales serán trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

