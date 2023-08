Vinculan a proceso a alcalde de Morena por balear a dos perritas en Michoacán

Tangancícuaro, Michoacán.- Durante la jornada del pasado jueves, 10 de agosto, trascendió la información de que el alcalde morenista, del municipio de Michoacán, David Melgoza Montañez y sus dos escoltas balearon a dos perritas en plena vía pública. Los hechos por los que se le denunció ocurrieron la noche del miércoles, 9, en la calle Vicente Suárez de la colonia Santa Anita, en el mencionado estado de la República Mexicana.

De acuerdo con información brindada por la Fiscalía de Michoacán y de algunos de los testigos, las perritas, víctimas de la balacera eran un labrador y un pastor belga, quienes más tarde fueron identificadas como 'Canela' y 'Buba'. Supuestamente las caninas se habrían escapado de su domicilio y habrían entrado al de Montañez, quien les habría dado caza junto a sus guardaespaldas. Las perritas intentaron escapar, pero solo pudieron avanzar unos cuantos metros antes de ser alcanzadas por las balas.

Algunos de los presentes llegaron a asegurar que Melgoza se encontraba en estado de ebriedad cuando cometió el crimen. Días más tarde, el alcalde dio una conferencia de prensa en la que explicó su versión de los hechos, desmintiendo que estuviera alcoholizado y revelando que, supuestamente, 'Canela' y 'Buba' habrían ingresado a su casa para agredir a la mascota de él, a la cual presuntamente habrían sometido, por lo que él intentó defenderla. El político detalló que tanto él como uno de sus guardaespaldas se abalanzaron contra las canes y luego intentaron devolverlas a sus dueños.

"Cuando estábamos por llegar a su casa, el perro pastor belga me vio, se regresó y se me dejó ir. Yo saqué mi arma y me defendí, en ese momento llegó el dueño y me retiré, llegué a mí casa. Lamento mucho que haya pasado esto, mi intención no era lastimar a las mascotas, lo que hice fue defender a mi familia, hice dos disparos, uno para cada uno de los animales."