Caso Alma Lourdes: Hilario 'N' es vinculado a proceso por feminicidio y acoso sexual

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 25 de agosto se celebró la segunda audiencia de Hilario 'N' en Ciudad Obregón, Sonora, donde se logró su vinculación a proceso por el feminicidio de Alma Lourdes. Fue el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien confirmó esta información a través de un mensaje que compartió en redes sociales, donde aseguró que en la entidad jamás se tolerará la violencia en contra de las mujeres.

La audiencia se realizó en el Juzgado Oral Penal de Ciudad Obregón, sala número 02, donde estuvieron presentes los abogados del acusado, así como la madre de Alma, la señora Idalia Valenzuela, y su asesora jurídica, ministerios públicos y la jueza Mayra Alejandra Palafox Varela. La jueza le dio la oportunidad a Hilario de dar unas palabras y este solamente dijo: "No lo puedo decir ahorita, ahí que Dios me libre".

La defensa de Hilario 'N' había solicitado no vincular a proceso a su cliente señalando que la persona que cometió el asesinato de Alma Lourdes, el pasado sábado 19 de agosto, estaba encapuchado y por ello no podía ser identificado; por ello, los defensores del hombre septuagenario aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado no contaba con los elementos suficientes para su vinculación.

Pese a esta solicitud por parte de la defensa, hace algunos momentos el gobernador de Sonora informó a todos los sonorenses que Hilario 'N' sí había sido vinculado a proceso no solo por el feminicidio de 'Almalú', como era conocida la fallecida, sino también por acoso sexual: "Me informan que ha quedado formalmente vinculado a proceso, y quedará sujeto a prisión preventiva, Hilario 'N', por el feminicidio y acoso sexual hacia Alma Lourdes".

Asimismo, Durazo aseguró a los sonorenses que cualquier delincuente recibirá todo el castigo de la ley: "En Sonora jamás toleraremos la violencia en contra de las mujeres. Es prioridad para este gobierno trabajar más y mejor, siempre de la mano de la sociedad en este tema y estamos comprometidos en hacerlo. Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la ley en el estado", afirmó el mandatario estatal.

Cabe resaltar que horas antes de este logro, la Fiscalía de Sonora había reiterado su compromiso porque Hilario 'N' reciba la condena máxima de hasta 78 años de prisión, por la suma de los delitos de feminicidio y acoso sexual, en agravio de Alma Lourdes, ya que en redes sociales había circulado la versión de que la defensa del presunto culpable buscaba que le dieran arresto domiciliario por su edad.

Fuente: Tribuna