Defensa de Hilario ‘N’ solicitó no vincular a proceso a su cliente por feminicidio de Alma

Ciudad Obregón, Sonora.- La defensa de Hilario ‘N’, imputado por el feminicidio de Alma Lourdes, pidió no vincularlo a proceso alegando que la fiscalía no contaba con pruebas suficientes, ya que la persona que cometió el acto estaba encapuchada y además que en el cateo no se encontró el arma con la que asesinaron a Alma Lourdes.

Mientras que la Fiscalía señaló qué hay seis testimonios que lo señalaban como responsable, porque lo identificaron como cliente de la carnicería además de que lo identificaron por su bigote.

Los hechos se registraron el pasado sábado 19 de agosto, sobre las calles California y Cajeme, en la zona Norte de Ciudad Obregón, donde un sujetos encapuchado ingresó al establecimiento y abrió fuego en contra de la ahora occisa a que le pegó tres balazos en el pecho, es por ello que las autoridades investigaron que pasó previo al ataque al dar por descubierto que estuvo Hilario 'N', tres horas antes, por lo que quedó como el principal sospechoso y fue aprehendido al interior de su domicilio, esto luego de la liberación de una orden de cateo pues no podían ingresar a la casa.

Tras lo ocurrido, por medio de redes sociales han circulado dos audios, en los cuales se escucha la versión de 'Almalú' con respecto al hombre que ya era cliente frecuente y siempre acostumbraba acosar a las empleadas del establecimiento, mientras que un segundo archivo muestra que no era la única mujer que perseguía Hilario 'N', pues también le mandaba mensajes a una mujer identificada como Karina M..

