Familiares de Alma Lourdes y colectivos feministas salen a las calles de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 25 de agosto, en el primer cuadro de Ciudad Obregón, Sonora, un grupo de mujeres y diversos colectivos feministas salieron a las calles para exigir justicia por el feminicidio de la joven Alma Lourdes, de 30 años de edad, quien el pasado sábado 19 de agosto fue asesinada de forma cobarde a manos de un hombre identificado como Hilario 'N', de 71 años de edad, con quien tuvo una discusión horas antes.

En punto de las 16:00 horas, diversos colectivos vestido de violeta salieron a la vía pública con pancartas exigiendo una pena máxima para el presunto feminicida, así como exigirle al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño que nada se quede en promesas y que todo lo que ha mencionado se haga realidad, pues incluso se habla de que la defensa del hombre estaría buscando un arresto domiciliario por su condición de salud ante su avanzada edad.

Que lo que le sucedió a Alma no le vuelva a ocurrir a otra muchacha", argumentó la madre de 'Almalú'.

Por su parte, Idalia Valenzuela, mamá de Alma Lourdes, víctima de feminicidio en Cajeme, agradeció al contingente que la acompaña a ella y su familia en la marcha que realizaron para pedir que se haga justicia, pues desde hace tiempo ella se encontraba batallando con Hilario, quien visitaba la carnicería de forma constante para molestar a la empleadas, según un audio compartido en redes sociales.

Lo único que quiero es agradecer, me dejan con la boca abierta de todo el apoyo, y lo que le sucedió a Alma no le vuelva a ocurrir a otra muchacha, enormemente agradecida de todo corazón y de los medios por darnos ese espacio que sin ellos no hubiéramos hecho esto", dijo.