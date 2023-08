"Que Dios me libre": Las palabras de Hilario en audiencia por feminicidio de Alma Lourdes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En estos momentos se está realizando la segunda audiencia por el feminicidio de Alma Lourdes donde se imputa a Hilario 'N' como responsable del hecho. La joven madre de familia, de apenas 30 años de edad, fue privada de la vida el pasado sábado 19 de agosto mientras estaba en su lugar de trabajo, una carnicería que se ubica al norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

La jueza Mayra Alejandra Palafox Varela le dio la oportunidad de hablar a Hilario 'N' quien secamente y un poco titubeante dijo: "No lo puedo decir ahorita, ahí que Dios me libre". TRIBUNA estuvo en parte de la audiencia donde se imputa a Hilario 'N'. El presunto responsable portaba una playera color naranja, estaba muy bien peinado y se notaba despreocupado. En una ocasión se tocó un poco la nariz, pero siempre estuvo mirando al frente, nunca titubeó.

Hilario 'N' escuchó con atención las palabras de sus abogados y las del Ministerio Público así como la asesora jurídica que acompañaba a la madre de Alma Lourdes, Idalia Valenzuela. La audiencia se realizó en el Juzgado Oral Penal de Ciudad Obregón, sala número 02. Tanto los abogados del acusado, como la madre de Alma, la asesora jurídica, ministerios públicos y la jueza estuvieron mediante vía zoom en circuito cerrado.

Durante la audiencia, la defensa del imputado pidió no vincularlo a proceso alegando que la fiscalía no contaba con pruebas suficientes, ya que la persona que cometió el acto estaba encapuchada. Asimismo, los abogados de Hilario 'N' resaltaron que durante el cateo en su domicilio no se encontró el arma con la que asesinaron a Alma Lourdes, quien era gerente del establecimiento donde fue asesinada.

Como se sabe, la joven de 30 años fue asesinada dentro de un negocio de carnes ubicado en la calle California y Cajeme de la colonia Zona Norte, horas después de haber tenido una discusión con su supuesto feminicida. 'Almalú' le había pedido al sujeto que frenara su acoso hacia otra trabajadora del establecimiento, quien era su hermana. Debido a audios que se han difundido en redes, se especula que la hermana de Alma no era la única mujer a la que acosaba 'Hilario', pues presuntamente también estuvo hostigando a otra fémina de nombre Karina.

Fuente: Tribuna