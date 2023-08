Caso Alma Lourdes: Fiscal de Sonora descarta arresto domiciliario para Hilario 'N'

Comparta este artículo

Ciudad Oberón, Sonora.- La tarde de este lunes 28 de agosto, el titular de la Fiscalía General del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, se pronunció en torno al feminicidio de la joven Alma Lourdes quien fuera presuntamente ultimada por Hilario 'N', un hombre de 71 años de edad quien reaccionó de esta manera luego que la fémina le pidiera abandonar la carnicería donde se desempeña. Debido a que se filtraron audios donde supuestamente el sujeto intimidaba a otras mujeres, se aclaró si forman o no parte de la investigación.

El fiscal del estado resaltó que la autoridad sí tiene conocimiento de este materia pero no forman parte de las investigaciones sobre el feminicidio de Alma Lourdes, debido a que desde que se supieron los hechos, comenzó una investigación que ha permitido contar con elementos probatorios que señalarían al sujeto, hoy vinculado a proceso, como el responsable de haberle quitado la vida a la joven quien estaba defendieron a su hermana de acoso de parte del hombre.

Estamos plenamente convencidos que son suficientes para el juez de la causa no le otorgue ni le cambie ninguna medida cautelar".

Previamente se había especulado que Hilario 'N' podría recibir como medida cautelar arresto domiciliario, es decir, que el proceso penal en su contra por el asesinato de Alma Lourdes, lo llevara en calidad de detenido y vinculado pero no tras las rejas, acción que con base a las declaraciones del fiscal, ha quedado descartada debido a que, por la peligrosidad que el sujeto representa, no sería un evento viable.

Gustavo Rómulo Salas, también abordó el tema donde se ha especulado que al momento del asesinato de Alma Lourdes, en realidad no era Hilario 'N' el que llegó encauchado al establecimiento ubicado en Cajeme para atentar contra la identidad de la joven, algo por lo que el funcionario insistió en que por ahora no haría declaraciones detalladas debido a que forman parte de una indagatoria; no obstante, calificó como absurdo que se crea que se trato de otra persona pues dijo, hay datos comprobatorios por los que además se pediría la condena máxima.

Bajo esa tónica, el fiscal estatal adelantó que el único argumento que presentó la defensa del hoy vinculado a proceso no permitieron que Hilario 'N' no fuera relacionado a este evento pues insistió, se cuentan con los elementos y señalamientos necesarios, además que la Fiscalía cuenta con otros datos de prueba que están siendo incluidos en la parte complementaria, los cuales formarán parte de esta investigación para buscar la condena del presunto feminicida.

A modo de remate, el funcionario fue enfático respecto a que ellos no permitirían que Hilario 'N' recibiera como medida cautelar otro tipo de encarcelamiento, en este caso el arresto domiciliario, pues aseguró si existen datos que probarían que él fue el responsable del asesinato de Alma Lourdes, mismos que no fueron ofrecidos por imágenes captadas a través de cámaras de seguridad pero en adelante se sabrá en qué consisten.

La posición del Ministerio Público ha sido muy clara y congruente de que en el sentido que, por la peligrosidad social que representa el individuo y por la magnitud d elos hechos y a manera en que lo planeo para ir a ejecutarlo, nos opondríamos a cualquier posibilidad de este tipo".

