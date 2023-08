Movilización en Ciudad Obregón: Rescatan a 'abuelita' que cayó a Canal de Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado domingo en inmediaciones del Canal Bajo en el municipio de Cajeme, estado de Sonora, luego de que se reportara la presencia de una 'abuelita' en dichas aguas. Presuntamente, la fémina estaba en la orilla, cuando se cayó y se lesionó, por lo que habría quedado varias horas en esa zona. La víctima, quien aún presentaba signos vitales, fue llevada a un nosocomio de la cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 27 de agosto del 2023, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en inmediaciones del Canal Bajo, a la altura de la calle 300. Se detalló que un vecino del sector iba caminando por dicho canal cuando vio tirada a una mujer, por lo que dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, pues se creía que era un cadáver.

Mujer cae a Canal de Cajeme; así la rescataron autoridades de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De inmediato llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja, quienes rescataron y atendieron a la mujer. Debido a que aún presentaba signos vitales, la fémina fue llevada a un nosocomio de Ciudad Obregón, Sonora. Ahí se detalló que presentaba deshidratación, debido a que habría permanecido varias horas en el canal.

Momentos más tarde, la mujer fue identificada como Gloria A. C., de 65 años, mujer adulta que viviría en los alrededores al sur de la 300, en la localidad del Valle del Yaqui. Si bien los bomberos llevaron una lancha al canal para rescatar a la fémina, no fue necesario utilizarla para las acciones ya descritas. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha compartido si la víctima tendría algún problema mental o bien, si todo lo que pasó fue un accidente.

No se solicitó la presencia de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y se desconoce si más tarde se presentará una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común. En tanto, la mujer adulta mayor permaneció internada en el Hospital General de Ciudad Obregón por las lesiones y deshidratación que presentaba; aún no se comparten más detalles sobre su estado de salud.

