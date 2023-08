Ciudad Juárez: Hombre es baleado al salir de un establecimiento; falleció al llegar al hospital

Comparta este artículo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante la tarde de este jueves 3 de agosto, en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, quien fue sorprendido por las balas en múltiples ocasiones luego de que se encontraba al exterior de un establecimiento, cuando desconocidos abrieron fuego en su contra para posteriormente emprender la huida sin dejar rastro alguno en los alrededores.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en la colonia México 68, en la ya mencionada demarcación fronteriza, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego, las cuales dejaron a un hombre herido de muerte.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el ahora occiso fue trasladado a bordo de un auto Ford Focus plateado, el cual quedó en la entrada de urgencias, donde aún continuaba con signos vitales, sin embargo, a los pocos minutos ya no se pudo hacer nada pues este dejó de existir tras no resistir las múltiples heridas de bala, mientras que por su parte los paramédicos de Cruz Roja Mexicana se dieron la sorpresa que ya no había nadie en la zona.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los uniformados en activo de las distintas corporaciones policíacas, quienes resguardaron la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el suceso a la brevedad posible.

Por el momento, se conoce que el ahora occiso ya fue trasladado desde el hospital con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ya mencionada ciudad fronteriza, donde se le realizará su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por el lamentable homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de los agentes encargados en el caso de violencia, así como que familiares acudan a reconocer el cadáver.

Fuente: Tribuna