En un predio baldío del sur de Ciudad Obregón, autoridades ubican dos cadáveres putrefactos

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 3 de agosto, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió el hallazgo de dos cadáveres de dos personas de quienes se desconoce el sexo, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que estos tuvieran varios días en dichas zonas, sin conocerse sobre el paradero de los agresores, por lo que habría que espera a más avances.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, sobre la calles 5 de Febrero y Camino Real, esto al sur de Ciudad Obregón, esto muy cerca de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, mejor conocida como 'La 410' donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, luego de que persona transitaba por la zona detectaron un fétido olor que emanaba de dicho predio, terminando con un macabro descubrimiento.

Encuentran dos cadáveres al sur de Ciudad Obregón

Primeros informes mencionan que en esta ocasión no fueron requeridos los servicios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana pues en esta ocasión los cadáveres no estaban frescos, al poner en claro que no había ninguna posibilidad de que estuvieran con vida, es por ello que solo fueron requeridos los empleados de Medicina Legal, quienes trabajarán en su levantamiento para después llevarlo hacia el depósito de cuerpos.

Hasta el lugar del hallazgo acudieron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder esclarecer el suceso a la brevedad posible.

Por el momento, se conoce que los ahora occisos ya fueron trasladados con rumbo hacia las instalaciones del anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en el municipio de Cajeme, donde se les realizará su respectiva autopsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes por el lamentable homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de los agentes encargados en el caso, así como que familiares puedan reconocerlos pues no se tienen datos todavía.

Fuente: Tribuna