Feminicidio de Alma Lourdes: Caso de Hilario por posesión de armas aún no llega a la FGR

Hermosillo, Sonora.- El presunto feminicida de la joven Alma Lourdes, Hilario 'N', fue vinculado a proceso, no obstante, su caso no sólo involucra el asesinato de la mujer en un negocio de carnes en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, pues supuestamente, también sería acusado de portación de armas de alto calibre, las cuales son de uso exclusivo del Ejército mexicano. Este caso aún no llega a la Fiscalía General de la República (FGR).

El día que ocurrió el feminicidio de Alma Lourdes, el mismo en el que fue detenido Hilario 'N' en su vivienda, en Ciudad Obregón, Sonora, información extraoficial señaló que el masculino tenía en su posesión dos armas cortas y dos armas largas. Debido a que no contaba con un permiso regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estaría cometiendo un delito, el cual se presenta ante la FGR.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El feminicidio de Alma ocurrió el 19 de agosto en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Sobre si esta carpeta de investigación será presentada a la Fiscalía General de la República, el delegado de dicha dependencia en Sonora, Francisco Sergio Méndez, declaró que el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Gustavo Salas Chávez, aún no ha tomado esa decisión. Agregó que él es quien decidirá si se requiere que la autoridad federal investigue su procedencia o no.

Ya es una decisión del señor fiscal [de Sonora, Gustavo Salas]. El fiscal hace el desglose de su carpeta donde ya tiene asegurado armamento; si así fue, entonces, si él estima que debo de conocerlo por mi condición de autoridad federal, atraemos la carpeta"; comentó el delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez.

En su misma intervención, el funcionario de la autoridades agregó que "esa carpeta [por portación de armas] la integró la Fiscalía del fuero común; se dicen que se aseguraron en los cateos, esa es una información extraoficial que tengo. De ser así y si el fiscal general lo considera así pertinente desde el punto de vista legal nos hará el diagnóstico correspondiente por lo que corresponde a ese armamento y nosotros tenemos la obligación legal de integrar la carpeta".

Cabe recordar que todas las personas que tengan un arma corta entre sus posesiones, deben contar con permiso de la Sedena pues de lo contrario, estarían cometiendo un delito. También no hay que olvidar que hay armamento de alto calibre que es de uso exclusivo del Ejército mexicano; tenerlo también es otro ilícito penal.

Fuente: Tribuna