VIDEO: Colapsa fachada del un hotel en Hermosillo; pese a la emergencia, no hay lesionados

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde del pasado martes 29 de agosto, internautas compartieron a través de redes como Twitter (Ahora llamada X) y Facebook, imágenes del derrumbe de parte de la fachada del Hotel Fiesta Americana ubicado en la capital sonorense donde, pese a la gravedad de los hechos, las autoridades informaron que no había reporte de personas lesionadas e incluso, sin vida, lo que dejó solo daños materiales que no han podido ser cuantificados.

De acuerdo con la información oficial, el tramo del extremo derecho de la fachada del hotel, ubicado sobre el Bulevar Kino, en Hermosillo, cayó sobre la banqueta. Esta parte del complejo hotelero basta hacer mención, es donde los huéspedes realizan el ascenso y descenso; sin embargo, al momento de los hechos no había nadie debajo de la misma y por ello, no fue necesario el despliegue de elementos de emergencia. Asimismo, hasta este momento se desconocen las causas por las cuales se dio este desprendimiento.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al punto antes mencionado cerca de las 18:35 horas, tiempo local, cuando recibieron el reporte respeto a un incidente. Antonio Astiazarán, alcalde de la capital sonorense, confirmó a través de sus redes de comunicación que se había ordenado el despliegue de elementos de emergencia aunque momentos después aseguró que no había reporte de lesionados, ni huéspedes o personal que labora en el complejo hotelero.

Me informan del derrumbe de la entrada principal de hotel al norte de la ciudad. En el momento se encuentran los cuerpos de rescate. Hasta el momento no tenemos reporte de personas lesionadas, afortunadamente", escribió.

Foto: Twitter

Testigos resaltaron que durante el siniestro, algunos vehículos de cuatro puertas quedaron atrapados bajo los escombros pero de manera inmediata no se reveló si había tripulantes en los mismos o solo hubo daños materiales. Más adelante, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del estado, conformó que no hubo ninguna persona afectada por este derrumbe que hasta este momento, se mantiene ne tendencia en las plataformas digitales.

Por su parte, la cadena responsable de este inmueble no ha lanzado ningún tipo de postura con el fin de saber qué fue lo que detonó en el derrumbe de su fachada, pues a juzgar por las imágenes, se trató d aun gran bloque de concreto que, de haber habido personas debajo de él, las consecuencias pudieron caer sido fatales. Del mismo modo, no se ha reportado que el hotel dejó de dar servicio o no a los clientes con el fin de exponer su integridad.

Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo e incluso las autoridades competentes, no han informado si se abrió algún tipo de investigación con el fin de esclarecer los hechos o si bien, el hotel quedará clausurado hasta que se sepa qué fue lo que causó que la fachada colapsara. Protección Civil recuerda que, en caso de colapso se debe mantener la calma y alejarse del lugar con el fin de evitar lesiones, más si hay riesgo de un siniestro de este tipo durante un sismo.

Fuente: Tribuna