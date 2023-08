"Buscaré a mi hijo hasta el día que me muera": Madre de joven perdido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- "Hasta el día que me muera yo seguiré buscando a mi hijo, su padre sigue buscando a su hijo, la familia sigue esperando que mi hijo regrese a casa, yo lo necesito en casa", aseguró sollozando Ana Bertha Castelo Morales, quien busca desesperadamente a su hijo, un joven que desapareció en la cabecera municipal de Cajeme, estado de Sonora, tras una agresión armada. La mujer declara que las autoridades aún no le dan resultados de las pesquisas.

El 17 de abril del presente año, en la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón, al Sur del estado de Sonora, como prácticamente ya es una costumbre, se registró una agresión armada que dejó como saldo una persona sin vida. Los agresores, tras lograr su cometido, privaron ilegalmente de su libertad a otras tres personas, entre éstas, aun joven de nombre Joel, quien es un amigo y un hijo.

Madre de Joel marcha en Ciudad Obregón. Foto: Cortesía

Luego de cuatro meses del lamentable hecho, la víctima de la privación ilegal de la libertad sigue siendo buscada por su madre, quien hace un llamado a la sociedad, a las autoridades y a los responsables de los hechos para que regresen al joven de sólo 23 años. Al borde del llanto, la angustiada madre asegura que Joel no se dedicaba a actividades ilícitas y era un muchacho sano que tenía como pasatiempo la música; también ha declarado que este no contaba con antecedentes penales.

Señaló que las autoridades a las que se les debe presentar estas denuncias revictimizan a las víctimas y que si bien es su responsabilidad, los oficiales no resuelven este tipo de situaciones; únicamente especulan sobre la posibilidad de que, quienes fueron privados de su libertad o bien 'levantados', pudieran dedicarse a actividades fuera de la ley. Por ejemplo, venta de narcóticos, robo u otras.

Se movilizan en el Día Internacional de las Víctimas de desaparición Forzada. Foto: Cortesía

Ana Bertha Castelo Morales, la madre de familia, destacó que actualmente en la región de Ciudad Obregón, Sonora, la justicia se rige por las armas e indicó que las autoridades locales únicamente se dedican a colocar cintas amarillas y no realizan una verdadera investigación.

Es una pesadilla para todas la madres, nunca me imaginé que mi hijo me hiciera falta de esta manera y no se lo deseo a nadie”, finalizó y posteriormente inició su caminata rumbo a palacio municipal en el marco de la marcha con motivo del Día Internacional de las Víctimas de desaparición Forzada.