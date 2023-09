Dictan prisión preventiva a médico anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo en BCS

Comparta este artículo

La Paz, Baja California Sur.- Este jueves, el juez Alfonso Olachea Aragón determinó imponer prisión preventiva oficiosa en contra de Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República (FGR), formuló imputación por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC).

La defensa del imputado solicitó más tiempo para que el juez resuelva su situación jurídica, plazo que se cumplirá el próximo martes 5 de septiembre del presente año, cuando se reanude la audiencia. El juzgador, al dictarle la prisión preventiva oficiosa al anestesiólogo, le ordenó que, en un plazo no mayor a 36 horas, se interne en el Centro Penitenciario en La Paz, Baja California Sur, en espera de la audiencia correspondiente.

Hace unas semanas, ante las investigaciones que lleva la FGR en contra del médico anestesiólogo por el presunto uso ilegal de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al señalado a que no se preocupe, si no tiene nada que ver con estas acusaciones, pero advirtió que si estaba haciendo uso indebido de este medicamento, "entonces sí va a tener problemas".

El Mandatario federal afirmó en conferencia de prensa que su gobierno no comete actos arbitrarios y recordó que se tiene una campaña contra el tráfico ilegal de fentanilo, que en Estados Unidos ha causado más de 100 mil muertes de jóvenes. "Se está actuando, para evitar la introducción de drogas y muchos no sé si sea este caso, además es un médico, pero no tiene porque preocuparse en nada, no cometemos actos arbitrarios. No vamos a ir en contra de un médico que se dedique a anestesiar con fentanilo, eso no".

Que no se preocupen si es una injusticia lo del médico se va a tender de inmediato, si es e inocente no va a perder su casa (…) Si está metido, y la autoridad prueba de que si estaba habiendo uso indebido de fentanilo o de cualquier otra droga entonces si va tener problemas", expresó.

Gustavo Darwin Aguirre fue detenido el 25 de julio en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por poseer fentanilo para uso medicinal en su casa, mientras que médicos de la misma especialidad salieron a las calles en sus Estados para demostrar su apoyo y exigen la no criminalización de su trabajo. Fue el viernes 28 de julio cuando integrantes de colegios de médicos realizaron marchas en otras ciudades como Culiacán, Tijuana y Hermosillo.

Fuente: Tribuna y FGR