Fiscal de Morelos seguirá tras las rejas hasta 2024 por el caso Ariadna Fernanda López

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- El pasado 30 de agosto, el abogado del titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gandara, Rodrigo Ugalde detalló que su cliente permanecerá en prisión hasta el 2024, esto luego de que el juez de control otorgó una prórroga de cinco meses, misma que finalizará hasta el mes de enero, esto debido al delito de obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, suceso ocurrido en octubre del 2022.

Se solicitó una ampliación por parte de la Fiscalía, y arbitrariamente y desafortunadamente, el juzgado decidió otorgar un plazo de cinco meses más (...) No hay razón de ser de anular un plazo y alargar una investigación cuando pues ya habían obtenido datos de prueba para emitir una orden de aprehensión", argumentó.

Por su parte el abogado del funcionario calificó como lamentable el que se le otorgara prisión por algo que no amerita, al mencionar que no se requiere de encierro mientras se desarrollan las investigaciones "es algo muy lamentable lo que está pasando. Es una persona privada de su libertad por un delito que no amerita ni siquiera prisión y es algo inédito".

Y es que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) fue la que interpuso esta denuncia debido a que hubo retardo en la obtención de justicia por el caso de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, por lo que pidieron que este fuera investigado a lo cual procedieron con su detención con el fin de lograr alguna respuesta sobre el retraso de sus avances sobre el caso.

Ante esto el letrado menciona que su cliente podría obtener su libertad antes de que finalice el nuevo periodo de investigación de cinco meses, pues se encuentra trabajando para dicha medida ante instancias federales, además de que falta resolverse el amparo en contra de su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

Se va a impugnar ante todos los medios legales posibles y pues obviamente nuestra confianza está en el Poder Judicial federal que creemos que es donde se puede desbaratar todo esto”, dijo.

Y es que el pasado 5 de agosto, Ugalde afirmó que había “ilegalidades” sobre su aprehensión, debido a que el funcionario pudo interponer un amparo ante un juez de Morelos, esto en dado caso de que las autoridades intentaran privarlo de su libertad, algo que al final lograron, pero están en la búsqueda de que salga de inmediato para llevar su proceso en libertad.

Para finalizar Rodrigo Ugalde detalla que hay colusión entre la Fiscalía de CDMX y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX) en contra del ahora exfiscal morelense, en la que no actúan con toda objetividad.

Fuente: Tribuna