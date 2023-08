A quemarropa: Sicarios ejecutan a pareja en Ecatepec y dejan sus cuerpos en un auto

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- De nueva cuenta la violencia y la sangre se hicieron presentes en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México pues se informó que sicarios ejecutaron a balazos a una pareja y abandonaron sus cuerpos al interior de un vehículo, también se detalló que recibieron al menos tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, las autoridades del Estado de México arribaron a la zona y acordonaron el sitio de los hechos.

De acuerdo con los informes oficiales, esto ocurrió la madrugada de este jueves cuando fueron encontrados los cuerpos de dos personas al interior de un automóvil con por lo menos tres impactos de bala, se trata de los cadáveres de una mujer y un hombre de aproximadamente 50 años. Ahora, las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones del caso para determinar la identidad y el paradero de los responsables de esta sangrienta ejecución en el municipio de Ecatepec.

Por otro lado, las autoridades policiacas no descartaron la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas, debido a la naturaleza del homicidio, ya sea de presuntos delincuentes o de tipo pasional. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado todavía el móvil de los hechos, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones. Asimismo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya revisan los elementos de prueba encontrados en la zona.

Doble homicidio en Ecatepec, foto: Especial

Lo anterior con el objetivo de terminar con exactitud el móvil de este doble homicidio e identificar a los presuntos responsables de estos actos, buscarlos y detenerlos. De acuerdo con la primera información, los cadáveres fueron encontrados al interior de un automóvil Volkswagen tipo Jetta de color blanco, el cual estaba abandonado sobre la calle de Mojarra en la Colonia Polígonos del municipio mexiquense.

Asimismo, se detalló que fueron los propios vecinos de la zona quienes se percataron de la presencia de los cadáveres al interior del vehículo, por lo cual, de inmediato llamaron a la policía, enseguida arribaron elementos de la policía municipal, quienes solamente pudieron confirmar la presencia de los cuerpos. Decidieron acordonar la zona y pedir la intervención del Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos, durante las inspecciones oculares los peritos del MP informaron que el hombre presentaba tres balazos en el tórax y la mujer el tiro de gracia en la cabeza, así como dos más también en el tórax.

Se detalló que el ataque se realizó con una pistola calibre 9 mm, pues en la zona se encontraron casquillos percutidos de dicha arma, por su parte, los vecinos en el lugar afirmaron a la policía que las dos víctimas no vivían por la zona, ya que no se les había visto por la colonia. Además, indicaron que no se dieron cuenta del momento en que fueron asesinados o de los responsables por lo que se presume que simplemente los abandonaron en el lugar.

