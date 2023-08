Cayeron los ladrones del OXXO: Tras operativo en Tláhuac detienen a tres; robaron 21 tiendas en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que las famosas tiendas de conveniencia como OXXO, Seven Eleven o Circle K son el objetivo preferido de muchos delincuentes en la Ciudad de México, pues son el blanco perfecto para asaltar, ya que no suelen tener vigilancia. Es por eso que una banda de criminales se hizo famosa por entrar a estos establecimientos a robar, no sin antes amagar a los cajeros, tienen relación con al menos 21 asaltos en la capital y ahora, fueron detenidos.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, como parte de las acciones para inhibir delitos de alto impacto en la zona oriente, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en calles de la colonia Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tláhuac, a dos hombres y una mujer, en posesión de varias dosis con aparente droga y dinero en efectivo, posiblemente relacionados con 21 eventos de robo a tiendas de conveniencia.

Los uniformados encargados de ejecutar las acciones preventivas, al realizar recorridos de reconocimiento en la calle Los Lombardos, se percataron de tres personas en actitud inusual, quienes intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo, por lo que, para descartar la posible comisión de un delito se acercaron al punto. Tras efectuarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, se les aseguraron 200 dosis de una hierba verde y seca con las características de la marihuana, billetes de distintas denominaciones y una mochila de color negro.

Por lo anterior, los dos hombres de 23, 35 años y la mujer de 21 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y posteriormente puestos a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Cabe señalar que, después de generar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido de 35 años de edad registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por Robo agravado en los años 2011 y 2013.

Además, se pudo saber que los detenidos, están posiblemente relacionados con una célula delictiva dedicada al robo de tiendas de conveniencia, y han participado en la menos 21 asaltos en establecimientos ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan; lo anterior, de acuerdo a las imágenes obtenidas a través del análisis de las cámaras de vigilancia de las tiendas y de los Centros C2 y C5.

