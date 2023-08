CDMX: Choque de camión de basura y transporte público deja más de 20 víctimas en Circuito Interior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones del Circuito Interior, a la altura de la vialidad José Antonio Alzate, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: un camión de carga colisionó contra un camión de transporte público; el siniestro dejó más de 20 personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, lunes 7 de agosto del 2023, alrededor de las 06:40 horas, tiempo local, en inmediaciones del Circuito Interior, a la altura de la calle José Antonio Alzate, en la colonia Agricultura de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. Se detalló que un camión de basura habría ignorado un alto reglamentado, lo que provocó que se impactara contra un camión de pasajeros.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en Circuito Interior deja más de 20 víctimas. Foto: Twitter

El transporte público, el cual pertenecía al corredor Pantitlán, rumbo a Tepito-Toreo, ya tenía pasajeros en su interior; y también se impactó contra un automóvil particular. Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y paramédicos de la Cruz Roja.

Debido al número de heridos, también arribaron a la escena ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron a las víctimas. Los primeros reportes señalaron que en el accidente resultaron heridas 20 personas, pero momentos más tarde se confirmó que el número de víctimas subió a 22. Mientras se realizaban la labores de rescate, el perímetro quedó acordonado por los oficiales que responden a Omar García Harfuch.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), detalló que de los lesionados, sólo tres "requirieron traslado a un hospital para continuar con la atención correspondiente", no obstante, no compartió la identidad de las víctimas. Se recalcó que el Organismo Regulador del Transporte (ORT) dará acompañamiento a la atención médica de las personas usuarias. A la fecha de publicación de esta nota, no se precisó si hay detenidos por este fuerte accidente.

Fuente: Tribuna