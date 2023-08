Tras desaparición en Polanco, localizan presunto cadáver del empresario Iñigo Arenas: AMLO, sin datos

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, se viralizó la desaparición del empresario Iñigo Arenas Saiz, quien fue visto por última vez la madrugada del domingo 6 de agosto a las afueras de un bar en Polanco, Ciudad de México (CDMX). La mañana de este lunes, se informó que, presuntamente, su cadáver habría sido localizado en inmediaciones del municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), sitio al que se habría dirigido.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la activista Saskia Niño de Rivera, quien a través de sus redes sociales reportó que este lunes 7 de agosto del 2023 habría sido localizado en la cuerpo sin vida del empresario Iñigo Arenas Saiz, de 41 años de edad. En una publicación que realizó en su cuenta de X, (antes Twitter) señaló que, presuntamente, el empresario desaparecido habría sido visto por última vez la madrugada del domingo, en la salida del bar República en Polanco. Ahí lo habrían escoltado a la salida y este se fue al bar Black Royce en Naucalpan.

En su mismo comunicado, señala que la información preliminar sobre su causa de muerte sería que "broncoaspiró", aunque ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ni el Servicio Médico Forense (Semefo) han confirmado o negado estos datos. No obstante, medios de comunicación ya han compartido que el cadáver del empresario fue localizado en Naucalpan, Estado de México.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó, antes del supuesto hallazgo, que Arenas Saiz fue visto por última vez en el club nocturno República en Masaryk, Polanco, alrededor de las 02:00 horas de la mañana del domingo 6 de agosto. Al momento de su desaparición vestía pantalones de mezclilla y una camisa de cuadros gris; como señas físicas, se señaló que tiene pelo castaño oscuro y ojos cafés.

La mañana de este lunes 7 de agosto del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el caso de la desaparición del empresario; no obstante, dijo que si bien se encontró con el jefe de Gobierno de la CDMX en la reunión de Seguridad previa a su 'mañanera', no se le dio reportes. Prometió compartir toda la información que vaya surgiendo sobre esta desaparición y muerte.

No tengo información, y no sé si tenemos información de este caso. Todos los lunes, como hoy, nos acompaña el jefe de Gobierno y no hizo ningún planteamiento al respecto, pero vamos a informar", declaró el presidente de México desde Palacio Nacional.