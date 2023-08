Autoridades revelan cuál fue el trayecto de Iñigo Arenas Sainz tras salir de un antro en Polanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema de la inseguridad en el país va en auge, especialmente cuando en los días recientes ha impactado la muerte del empresario Iñigo Arenas Sainz de 41 años de edad, del cual se desconocía su paradero luego de haber abandonado un centro nocturno ubicado en la colonia Polanco. A pesar de haberse difundido una ficha de búsqueda, horas después se informó que los restos del antes mencionado fueron encontrados en Naucalpan en el Estado de México. Sobre cómo llego ahí, ya hay un avance.

De acuerdo con información proporcionada por los dueños del centro nocturno de razón social República, el empresario abandonó el antro alrededor de las 02:46 horas del pasado domingo 6 de agosto. Fue hasta la mañana del lunes 7 del mismo mes, cuando se reportó que el cuerpo de un masculino con las características del antes mencionado habían sido encontrado en las inmediaciones de un centro nocturno ubicado en Naucalpan con el nombre social Black Royce, inmueble que basta hacer mención, fue clausurado y cateado.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentaron seis órdenes de aprehensión en contra de trabajadores del centro nocturno antes mencionado, todos ellos se sabe, se desempeñaban como trabajadores del inmueble y entre ellos figuran el capitán de meseros. Ahora que los detenidos rindieron declaraciones, se ha permitido conocer cuál fue la trayectoria que el empresario siguió luego de haber sido escoltado hasta la puerta del antro ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Iñigo Arenas Sainz salió por su propio pie según reportaron los dueños del antro República. Javier Díaz, dueño del mismo, público a través de las redes sociales un video captado por cámaras de seguridad donde muestran cuál pudo haber sido su trayectoria. Bajo esa tónica, se reveló que éste se dirigió hacia las calles de Lafontaine y Emilio Castelar donde se encontraba un puesto semifijo al cual éste se dirigió con el objetivo de poder comer unos tacos.

Estuvo ahí hasta las 3:18 a.m.", detallaron las autoridades.

Una vez que ingirió alimentos después de haber abandonado el antro ubicado en Polanco, el empresario de 41 años de edad pidió un taxi por aplicación al cual le pidió dirigirse hasta el centro nocturno ubicado en el municipio de Naucalpan. Los trabajadores informaron que este era un cliente frecuente y por ello, no le negaron la entrada a pesar de que el inmueble ya estaba cerrado al momento de su llegada. En cuanto al trayecto que el taxi por la aplicación siguió, se sabe que circuló por la avenida Emilio Castelar y se incorporó sobre avenida Presidente Masaryk con el objetivo de poder llegar hasta el otro centro nocturno.

El chofer de este servicio de traslado privado no ha sido plenamente identificado pero se sabe que tomó Periférico Norte con dirección a Querétaro para poder llegar a la avenida Primero de Mayo y tras ello, desviarse hacia la carretera Naucalpan-Toluca donde momentos después se incorporó a la calle John F. Kennedy. Un día antes de revelarse esta información, familiares y amigos de Iñigo Arenas informaron que la geolocalización de su celular indicaba que en algún momento de la noche este estuvo en la alcaldía Iztapalapa lo cual ha quedado en duda.

Era cliente amigo pero jamás había llegado en el estado de ebriedad en que llegó", declararon los detenidos.

Debido a que era uno de los clientes frecuentes del Black Royce, el empresario solicitó un 'privado', espacio que se sabe cuenta con sillones, aire acondicionado y otras comodidades para mejorar la experiencia al interior del inmueble. Debido a que estaba en estado de ebriedad, ha trascendido que este no ingirió más que agua mineral; sin embargo también se sabe que estuvo acompañado de al menos tres mujeres que se desempeñan como hostess del sitio. Las mujeres hasta el momento no han sido detenidas o incluso citadas a declarar.

Diversos exámenes practicados a los restos del empresario, indican que este no traía algún tipo de drogas o sustancias ilícitas en el sistema, pero se sabe que mientras disfrutaba de la noche argumentó sentirse mal y por ello se dirigió hacia la salida de emergencia donde se sentó en una silla hasta desvanecerse. Los meseros pensaron que estaba dormido, pero al no haber respuesta de su parte pidieron auxilio a las autoridades con el objetivo de poderle brindar primeros auxilios. Los empleados argumentan que la ambulancia solicitada no llegó hasta el lugar.

Los detenidos aseguran que hora y media más tarde le pidieron a los elementos de la Policía Municipal de Naucalpan pedir una ambulancia la cual sí llegó e incluso, paramédicos determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. También se hizo énfasis en que sus restos no presentaban huellas de violencia. En redes sociales se han hecho virales imágenes del empresario sentado en la silla donde se dijo perdió el conocimiento y con ello también la vida.

