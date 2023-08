Con huellas de violencia y 'envuelto' en una cobija, localizan cadáver en Tijuana; no hay detenidos

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Durante la noche del pasado martes 9 de agosto, en la ciudad de Tijuana, Baja California, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, el cual fue abandonado al exterior de una tienda de abarrotes, donde se pudo ver que contaba con evidentes huellas de violencia, además de que fue decapitado, sin conocerse más datos sobre su identidad y sus generales.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:55 horas, sobre la calle Jade, en la colonia Sánchez Taboada, en la ya mencionada demarcación fronteriza, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por el reporte del hallazgo del cuerpo de una persona, mismo que estaba envuelto en una cobija.

Primeros informes mencionan que el ahora occiso era una persona de entre 40 a 45 años de edad aproximadamente, quien en esta ocasión no fue examinado por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, pues en esta ocasión no fueron requeridos debido a que este ya no tenía signos vitales, es por ello que solamente fueron requeridos los servicios de los especialistas forenses, quienes se encargaron de su resguardo.

Hasta el lugar de los hechos se dieron cita los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el crimen.

Por el momento, se conoce que el ahora occiso ya fue trasladado con rumbo hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) esto en la ciudad de Tijuana, donde se les practicará su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de los agentes encargados en el terrible caso de violencia.

Fuente: Tribuna