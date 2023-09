Hermosillo: Madres Buscadoras de Sonora son víctimas de ataque armado durante búsqueda

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 10 de septiembre se reportó que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue víctima de la violencia al llegar a un punto de rastreo en la salida de sur de Hermosillo, donde fueron recibidas a balazos. Por fortuna no hubo personas heridas, así lo confirmó Cecilia Patricia Flores Armenta, líder de la agrupación, quien lamentó los hechos y agradeció el oportuno apoyo de las autoridades que las acompañaban para sacarlas del lugar.

A través de su cuenta de Twitter, la activista compartió un video en el que habla de lo ocurrido: "Lamentamos enormemente que pase esto porque nosotras no buscamos culpables ni justicia, solo traerlos de vuelta a casa porque culpables o inocentes tienen el derecho de ser buscados. Gracias Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y al gobernador Alfonso Durazo. Necesitamos reforzar la seguridad en cada búsqueda para que esto no esté pasando".

Al comentar que ninguna de las mujeres resultó herida, Ceci Flores dijo que no solo se trata del susto que se llevaron, sino que "no puede estar pasando esto, por eso muchas madres no salen a buscar". Asimismo, aseguró que por el momento no tienen información si hay personas detenidas, o si los elementos de la Guardia Nacional regresaron a la escena del crimen tras poner a las madres a salvo.

Aclaró que no participó en esta búsqueda, no se encontraba en la ciudad. “Me hubieran echado la culpa a mí”, aseveró Flores Armenta. Asimismo, junto al video escribió: "Este mensaje es para el grupo armado que recibió a balazos a nuestro colectivo hoy: Solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias; no buscamos culpables, ni justicia, ni verdad. Solo queremos dejar de llorarle al viento; déjenos abrazar los restos de nuestros hijos".

Amenazas contra Ceci Flores

Cecilia Flores Armenta, reveló el pasado mes de agosto que lamentablemente ha vuelto a recibir amenazas de muerte luego de que propusiera al presidente Andrés Manuel López Obrador agendar una reunión con ellos y que este se negara, porque considera que ello es "politiquería". La líder de las Madres Buscadoras dio una entrevista al portal Infobae México, donde compartió que recibió mensajes amenazantes luego de realizar nuevos trabajos de búsqueda en Hermosillo: "Me dijeron que ya no busque, que qué ching... busco y que si quiero terminar como los que estoy buscando".

Asimismo, la activista mencionó que hasta el momento ninguna autoridad federal se ha acercado a ella para ofrecerle protección luego de las recientes amenazas. Asimismo, agradeció a todas las personas que participan en las búsquedas, ya sea de forma presencial o a la distancia: "Seguimos luchando. Agradecemos enormemente el apoyo y solidaridad de las personas que empatizan con nuestra lucha y que nos apoyan con sus donaciones, con sus bendiciones y con el acompañamiento, aun sin el apoyo de las autoridades correspondientes".

Fuente: Tribuna