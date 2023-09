Denuncian ataque armado contra Madres Buscadoras de Sonora: Gobierno de AMLO lo niega

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado domingo, se denunció que un grupo perteneciente al colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue víctima de un ataque armado por parte del crimen organizado cuando se encontraba en inmediaciones de la ciudad de Hermosillo, en el estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. No obstante, para la mañana de este lunes, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó una agresión directa contra las rastreadoras.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales y con el testimonio de Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, la agresión ocurrió la tarde del pasado domingo 10 de septiembre del 2023, en el Sur de la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Se detalló que las rastreadoras recibieron un mensaje sobre una fosa en dicho punto, por lo que se movilizaron. No obstante, fueron recibidas a balazos por un comando armado.

Por fortuna, las buscadoras iban acompañadas de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora, quienes pusieron a salvo a las activistas. Más tarde, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora envió un mensaje en el que aclaró los hechos; también se dirigió al presunto comando armado, y les dijo que sólo buscaban la paz y a sus ausentes.

Por otra parte, en la conferencia presidencial 'mañanera' de este lunes 11 de septiembre, encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, se informó sobre los hechos: el Gobierno de AMLO negó que haya habido una agresión contra las activistas, al mismo tiempo que apuntó que fueron balazos al aire, muy cerca de la zona en donde estaban las activistas.

[Seguridad] informó hoy por la mañana, en efecto no se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión [...] y no fue en el lugar de los hechos. En el día de hoy, Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión", señaló Luisa María Alcalde.