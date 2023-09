Durazo afirma que Ejército y GN acompañaron a Madres Buscadoras y no reportaron agresión

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 10 de septiembre el colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció haber sido víctima de la violencia en la salida de sur de Hermosillo, donde fueron recibidas a balazos. Por fortuna no hubo personas heridas, así lo confirmó Cecilia Patricia Flores Armenta, líder de la agrupación, quien lamentó los hechos y pidió mayor apoyo a las autoridades.

No obstante, Alfonso Durazo afirmó que la supuesta agresión contra integrantes de la agrupación, fue descartada por las autoridades policíacas y militares que las acompañaron. "Este grupo de búsqueda fue acompañado por el Ejército, por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, y ninguna de estas dependencias registra un incidente como el que se ha denunciado públicamente", dijo el gobernador de Sonora.

Asimismo, aseguró que Madres Buscadoras de Sonora siempre son acompañadas e incluso en la jornada donde denuncian el ataque armado. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján también descartó una agresión al colectivo. En conferencia de prensa, la encargada de la política interna dijo que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que no hubo tal agresión.

Se informó hoy por la mañana, no se reporta esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión”, dijo Alcalde Luján.